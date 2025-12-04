Advertisement

عربي-دولي

هل يمكن حذف قرارات صدرت في الجريدة الرسمية العراقية؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:19
بعد الجدل الذي أثير في العراق حول تصنيف حزب الله والحوثيين منظمات إرهابية، ونشر قرار في جريدة الوقائع العراقية بحظر أية أموال تعود إليهما، ومن ثم تأكيد لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" بحصول خطأ، طغت العديد من التساؤلات حول سبل نشر مثل تلك القرارات.
وأوضح مختصون قانونيون أن النشر في "الوقائع العراقية"، وهي الجريدة الرسمية في العراق، يعد بمثابة إعلان رسمي، كما أوضحوا أن مجرد النشر يدخل القانون حيز التنفيذ. 
 
إلى ذلك، أكدوا أنه "بمجرد نشر أي قانون أو قرار في الجريدة الرسمية، لا يمكن إتلافه أو التراجع عنه بشكل مباشر، ولكن يمكن تعديله أو إلغاؤه بقانون جديد يصدر بنفس الآلية".

‏إذاً الطريقة الوحيدة لتغيير أو إلغاء ما تم نشره تكمن في إصدار قانون جديد يلغي القديم أو يعدله.
 
 
