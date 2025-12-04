Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يحذر من خيانة أميركا لأوكراني

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1450868-639004659435578843.png
Doc-P-1450868-639004659435578843.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية سرية مسربة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتز،  وعدد من القادة الأوروبيين، من أن الولايات المتحدة قد "تخون" أوكرانيا وأوروبا.
Advertisement

ونشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الخميس، تفاصيل مكالمة هاتفية سرية جرت، الإثنين، بين ميرتز وماكرون وزلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه وآخرين، ناقشوا خلالها مفاوضات السلام بين كييف وموسكو بقيادة واشنطن.

وقال ماكرون، وفقا للمجلة، "هناك احتمال أن تخون الولايات المتحدة أوكرانيا في مسألة الأراضي، دون توضيح بشأن الضمانات الأمنية"، مضيفا أن "هناك خطرا كبيرا على زيلينسكي".
 
ومن جهته، قال ميرتز إن "على زيلينسكي أن يكون حذرا للغاية في الأيام المقبلة"، مضيفا "أنهم يلعبون ألعابا معكم ومعنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف وجارد كوشنر.

ومن جهته، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال المكالمة: "لا يمكن أن نترك أوكرانيا وفلوديمير وحده مع هؤلاء الرجال"، في إشارة إلى ويتكوف وكوشنر.
 
ووافق الأمين العام للناتو مارك روتيه ستوب الرأي، قال: "أتفق مع ألكسندر، علينا حماية زيلينسكي".

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن هذه التصريحات "تظهر انعدام الثقة بين الأوروبيين ومبعوثي ترامب"، رغم إشادتهم العلنية بالخطة الأميركية الجديدة.

وشارك في المكالمة أيضا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولون آخرون.

وأكد عدة مشاركين للمجلة أن المكالمة جرت بالفعل، وأكد مصدران أن محتوى المحادثة الذي ورد في الوثيقة صحيح، ولكنهما رفضا تأكيد الاقتباسات لأنها جاءت في اجتماع سري.

ولكن قصر الإليزيه نفى في بيان لصحيفة ألمانية أن يكون ماكرون قد تحدث عن أي "خيانة"، وقال مكتب ماكرون إنه "لم يستخدم تلك الكلمات" وفقا للمجلة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
مادورو يُحذر: لدينا أكثر من 5 آلاف صاروخ لمواجهة تهديدات أميركا
lebanon 24
04/12/2025 19:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يحذر من حشد روسي قرب دوبروبيليا
lebanon 24
04/12/2025 19:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نطور أنظمة دفاع جوي جديدة ونسعى لنشرها في الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
04/12/2025 19:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: ندرك أن قوة أميركا ودعمها يمكن أن يقربنا من السلام
lebanon 24
04/12/2025 19:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

الأوروبيين

الألمانية

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2025-12-04
12:09 | 2025-12-04
12:00 | 2025-12-04
11:47 | 2025-12-04
10:36 | 2025-12-04
10:30 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24