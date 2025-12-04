ترامب يجمع زعيمي الكونغو ورواندا.. نهاية للصراع وتعاون اقتصادي مرتقب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استضافته لزعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بول كاغامي وفيليكس تشيسكيدي، توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية مع الكونغو ورواندا بهدف الاستفادة من الثروات المعدنية في المنطقة.
وأوضح ترامب أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يضع حدًا رسميًا للصراع المستمر لعقود بين الكونغو ورواندا، ويعزز عودة النازحين إلى ديارهم، مع تحقيق العدالة للمتضررين من النزاع.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نهاية لحرب طويلة بين البلدين، وتمهد الطريق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أكد من جهته التزام بلاده رسمياً بتنفيذ جميع التزاماتها الناشئة عن اتفاقية السلام مع رواندا بإخلاص تام.
أما رئيس رواندا، بول كاغامي، فأعرب عن شكره لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ممثلاً عن أمير قطر، على دوره في التوصل إلى الاتفاق بين البلدين.