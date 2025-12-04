Advertisement

عربي-دولي

ترامب يجمع زعيمي الكونغو ورواندا.. نهاية للصراع وتعاون اقتصادي مرتقب

Lebanon 24
04-12-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1450945-639004798688314180.webp
Doc-P-1450945-639004798688314180.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استضافته لزعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بول كاغامي وفيليكس تشيسكيدي، توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية مع الكونغو ورواندا بهدف الاستفادة من الثروات المعدنية في المنطقة.

وأوضح ترامب أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يضع حدًا رسميًا للصراع المستمر لعقود بين الكونغو ورواندا، ويعزز عودة النازحين إلى ديارهم، مع تحقيق العدالة للمتضررين من النزاع.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نهاية لحرب طويلة بين البلدين، وتمهد الطريق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أكد من جهته التزام بلاده رسمياً بتنفيذ جميع التزاماتها الناشئة عن اتفاقية السلام مع رواندا بإخلاص تام.

أما رئيس رواندا، بول كاغامي، فأعرب عن شكره لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ممثلاً عن أمير قطر، على دوره في التوصل إلى الاتفاق بين البلدين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الاتفاق الغامض".. هل تنجح ضغوط ترامب في تهدئة العداء المستمر بين الكونغو ورواندا؟
lebanon 24
05/12/2025 02:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون مرتقب بين الدفاع المدني و"تاتش": بحثٌ في دعم العمليات تقنيا
lebanon 24
05/12/2025 02:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بيئي مرتقب بين بلدية بيروت والمركز الإقليمي للتدريب
lebanon 24
05/12/2025 02:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
lebanon 24
05/12/2025 02:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

أخبار عاجلة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

النازحين

ديمقراطي

من جهته

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-12-04
16:43 | 2025-12-04
16:39 | 2025-12-04
16:35 | 2025-12-04
16:10 | 2025-12-04
16:00 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24