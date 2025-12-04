ترامب يجمع زعيمي الكونغو ورواندا.. نهاية للصراع وتعاون اقتصادي مرتقب

أعلن الرئيس الأمريكي في خلال استضافته لزعيمي رواندا وجمهورية الكونغو ، بول كاغامي وفيليكس تشيسكيدي، توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية مع الكونغو ورواندا بهدف الاستفادة من الثروات المعدنية في المنطقة.

وأوضح أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يضع حدًا رسميًا للصراع المستمر لعقود بين الكونغو ورواندا، ويعزز عودة إلى ديارهم، مع تحقيق العدالة للمتضررين من النزاع.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نهاية لحرب طويلة بين البلدين، وتمهد الطريق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أكد بلاده رسمياً بتنفيذ جميع التزاماتها الناشئة عن اتفاقية السلام مع رواندا بإخلاص تام.

أما رئيس رواندا، بول كاغامي، فأعرب عن شكره لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ، ممثلاً عن أمير قطر، على دوره في التوصل إلى الاتفاق بين البلدين.