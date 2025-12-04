فساد في أوكرانيا… وصندوق النقد يحسم: "لا دعم بلا إصلاح جذري"

Advertisement

شدّد على أنّ مكافحة الفساد في تُعدّ شرطًا أساسيًا لاستمرار دعم المانحين الدوليين، ومرتكزًا رئيسيًا لأي خطة لإعادة الإعمار بعد الحرب. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن التطورات الأخيرة تثبت الحاجة إلى منظومة متينة وموثوقة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن تحسين أداء وتنفيذ الإصلاحات، خصوصًا في الشركات الحكومية، يشكّلان مفتاحًا لثقة .وتأتي تصريحات الصندوق بعد تفجير فضيحة فساد واسعة في أوكرانيا، حيث أعلنت الهيئات المختصة في 10 تشرين الثاني إطلاق عملية "ميداس" لكشف مخطط كبير قاده رجل الأعمال مينديتش، المقرّب من الرئيس . وشملت التحقيقات تفتيش منازل مينديتش ووزير الطاقة غيرمان غالوشينكو الذي أُقيل لاحقًا، إضافة إلى مكاتب شركة "إنرغوآتوم".وبحسب التحقيقات، جرى غسل أكثر من 100 مليون دولار، وتم العثور على نحو ألف ساعة تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الشبكة، بما في ذلك إشارات لرئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، الذي ظهر تحت الاسم المستعار " ".