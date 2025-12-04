Advertisement

عربي-دولي

كيف علّقت حركة "حماس" على مقتل ياسر أبو شباب؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 15:51
قالت حركة "حماس"، إنّ "ياسر أبو شباب رضي أنّ يكون أداة بيدّ إسرائيل"، وأشارت إلى أنّ "مقتله كان مصيراً حتميّاً".
وأضافت "حماس": "نُثمّن موقف العشائر التي تبرأت من ياسر أبو شباب".
إسرائيل

