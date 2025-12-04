بعد مقتل أبو شباب.. خليفته يتوعد حماس

Advertisement

في أول تصريح له بعد مقتل سلفه ياسر أبو شباب، توعّد غسان الدهيني، الزعيم الجديد للميليشيا الموالية لإسرائيل في غزة، بمواصلة القتال ضد حركة ، مؤكداً أن مجموعته ستظهر "الوجوه الحقيقية" التي كان يجب أن تراها الحركة منذ زمن.وقال الدهيني لصحيفة ynet إنه سيواصل نهج أبو شباب "بمزيد من التصميم والقوة"، مضيفاً: "سنقاتل حتى على آخر إرهابي". وأكد من داخل مستشفى برازيلي في عسقلان أن جماعته باقية ومستمرة، وأنها تمثل "مصدر أمل لكل من ينتظر نهاية حماس".وكان ياسر أبو شباب قد قُتل في مدينة وسط تضارب في الروايات. مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إنه أصيب خلال اشتباك مع أحد عناصره قبل أن يفارق الحياة في مستشفى إسرائيلي. في المقابل، تحدثت مصادر أخرى عن تورط حماس أو جناحها العسكري في كمين أدى إلى مقتله.وترجح تقديرات إسرائيلية أن الحادث وقع نتيجة خلاف داخلي داخل الميليشيا، في مؤشر اعتبرته بعض الجهات "تطوراً سيئاً لإسرائيل". (روسيا اليوم)