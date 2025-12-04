Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل أبو شباب.. خليفته يتوعد حماس

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1451015-639005150289425958.webp
Doc-P-1451015-639005150289425958.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أول تصريح له بعد مقتل سلفه ياسر أبو شباب، توعّد غسان الدهيني، الزعيم الجديد للميليشيا الموالية لإسرائيل في غزة، بمواصلة القتال ضد حركة حماس، مؤكداً أن مجموعته ستظهر "الوجوه الحقيقية" التي كان يجب أن تراها الحركة منذ زمن.
Advertisement

وقال الدهيني لصحيفة ynet العبرية إنه سيواصل نهج أبو شباب "بمزيد من التصميم والقوة"، مضيفاً: "سنقاتل حتى القضاء على آخر إرهابي". وأكد من داخل مستشفى برازيلي في عسقلان أن جماعته باقية ومستمرة، وأنها تمثل "مصدر أمل لكل من ينتظر نهاية حماس".

وكان ياسر أبو شباب قد قُتل في مدينة رفح وسط تضارب في الروايات. مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إنه أصيب خلال اشتباك مع أحد عناصره قبل أن يفارق الحياة في مستشفى إسرائيلي. في المقابل، تحدثت مصادر أخرى عن تورط حماس أو جناحها العسكري كتائب القسام في كمين أدى إلى مقتله.

وترجح تقديرات إسرائيلية أن الحادث وقع نتيجة خلاف داخلي داخل الميليشيا، في مؤشر اعتبرته بعض الجهات "تطوراً سيئاً لإسرائيل". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت حركة "حماس" على مقتل ياسر أبو شباب؟
lebanon 24
05/12/2025 14:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الشعبية في غزة تؤكد مقتل قائدها ياسر أبو شباب (رويترز)
lebanon 24
05/12/2025 14:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: مقتل ياسر أبو شباب تطور سيئ لإسرائيل
lebanon 24
05/12/2025 14:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمكنت "حماس" من إلقاء القبض على "أبو شباب"؟
lebanon 24
05/12/2025 14:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24

كتائب القسام

روسيا اليوم

إسرائيل

العبرية

العبري

القضاء

غسان ا

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-12-05
06:44 | 2025-12-05
06:22 | 2025-12-05
05:44 | 2025-12-05
05:30 | 2025-12-05
05:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24