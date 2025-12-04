24
عربي-دولي
بعد مقتل أبو شباب.. خليفته يتوعد حماس
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:50
في أول تصريح له بعد مقتل سلفه ياسر أبو شباب، توعّد غسان الدهيني، الزعيم الجديد للميليشيا الموالية لإسرائيل في غزة، بمواصلة القتال ضد حركة
حماس
، مؤكداً أن مجموعته ستظهر "الوجوه الحقيقية" التي كان يجب أن تراها الحركة منذ زمن.
Advertisement
وقال الدهيني لصحيفة ynet
العبرية
إنه سيواصل نهج أبو شباب "بمزيد من التصميم والقوة"، مضيفاً: "سنقاتل حتى
القضاء
على آخر إرهابي". وأكد من داخل مستشفى برازيلي في عسقلان أن جماعته باقية ومستمرة، وأنها تمثل "مصدر أمل لكل من ينتظر نهاية حماس".
وكان ياسر أبو شباب قد قُتل في مدينة
رفح
وسط تضارب في الروايات. مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إنه أصيب خلال اشتباك مع أحد عناصره قبل أن يفارق الحياة في مستشفى إسرائيلي. في المقابل، تحدثت مصادر أخرى عن تورط حماس أو جناحها العسكري
كتائب القسام
في كمين أدى إلى مقتله.
وترجح تقديرات إسرائيلية أن الحادث وقع نتيجة خلاف داخلي داخل الميليشيا، في مؤشر اعتبرته بعض الجهات "تطوراً سيئاً لإسرائيل". (روسيا اليوم)
