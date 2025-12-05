ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة

Advertisement

شدد الألماني يوهان فاديفول اليوم على أن بلاده لا تحتاج إلى "نصائح من الخارج" بعدما نشرت استراتيجية جديدة تنتقد بشدّة حلفاء ، بحسب وكالة "فرانس برس.قال : "أعتقد بأن قضايا حرية التعبير أو تنظيم مجتمعاتنا الحرة لا مكان له في الاستراتيجية، على الأقل في ما يتعلق بألمانيا".