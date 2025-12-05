22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
05-12-2025
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد
وزير الخارجية
الألماني يوهان فاديفول اليوم على أن بلاده لا تحتاج إلى "نصائح من الخارج" بعدما نشرت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
استراتيجية جديدة تنتقد بشدّة حلفاء
واشنطن
الأوروبيين
، بحسب وكالة "فرانس برس.
Advertisement
قال : "أعتقد بأن قضايا حرية التعبير أو تنظيم مجتمعاتنا الحرة لا مكان له في الاستراتيجية، على الأقل في ما يتعلق بألمانيا".
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تندد باستراتيجية ترامب الأمنية وتؤكد بأنها لا تحتاج إلى "نصائح من الخارج"
Lebanon 24
ألمانيا تندد باستراتيجية ترامب الأمنية وتؤكد بأنها لا تحتاج إلى "نصائح من الخارج"
05/12/2025 21:39:27
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: دخولنا لعهد جديد سيبني استراتيجية جديدة مع واشنطن
Lebanon 24
الشرع: دخولنا لعهد جديد سيبني استراتيجية جديدة مع واشنطن
05/12/2025 21:39:27
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
05/12/2025 21:39:27
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا: نعتزم نشر مقاتلات في بولندا
Lebanon 24
ألمانيا: نعتزم نشر مقاتلات في بولندا
05/12/2025 21:39:27
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الرئيس الأميركي
وزير الخارجية
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
دارة الرئيس
الأوروبيين
الأوروبي
ألمانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"
Lebanon 24
صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"
14:29 | 2025-12-05
05/12/2025 02:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
Lebanon 24
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
14:21 | 2025-12-05
05/12/2025 02:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بيل غيتس يحذر من زيادة وفيات الأطفال بنهاية هذا العام
Lebanon 24
بيل غيتس يحذر من زيادة وفيات الأطفال بنهاية هذا العام
14:15 | 2025-12-05
05/12/2025 02:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر
Lebanon 24
تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر
13:49 | 2025-12-05
05/12/2025 01:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة
13:21 | 2025-12-05
05/12/2025 01:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:29 | 2025-12-05
صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"
14:21 | 2025-12-05
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
14:15 | 2025-12-05
بيل غيتس يحذر من زيادة وفيات الأطفال بنهاية هذا العام
13:49 | 2025-12-05
تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر
13:21 | 2025-12-05
الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة
13:04 | 2025-12-05
القيادة الوسطى: سوريا تعترض شحنات أسلحة متجهة إلى حزب الله
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 21:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24