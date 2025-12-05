Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:22
شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم على أن بلاده لا تحتاج إلى "نصائح من الخارج" بعدما نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية جديدة تنتقد بشدّة حلفاء واشنطن الأوروبيين، بحسب وكالة "فرانس برس.
قال : "أعتقد بأن قضايا حرية التعبير أو تنظيم مجتمعاتنا الحرة لا مكان له في الاستراتيجية، على الأقل في ما يتعلق بألمانيا".
