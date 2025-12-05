قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة

Advertisement

جدد قيادي في حركة اليوم الجمعة، التأكيد على أن الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم غزة.وأضاف أن حماس وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع.كما تابع أن الأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها.واتهم القيادي بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا.وأشار إلى أن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف النار فقط.كذلك أوضح أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، وأن الدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية. (الحدث)