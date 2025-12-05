22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
05-12-2025
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد قيادي في حركة
حماس
اليوم الجمعة، التأكيد على أن الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم غزة.
Advertisement
وأضاف أن حماس وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع.
كما تابع أن الأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها.
واتهم القيادي
إسرائيل
بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا.
وأشار إلى أن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف النار فقط.
كذلك أوضح أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، وأن الدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
قيادي في حماس: لا نرغب بالاستمرار في حكم غزة وهذا كان مقترحنا من البداية
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا نرغب بالاستمرار في حكم غزة وهذا كان مقترحنا من البداية
05/12/2025 21:39:35
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: إسرائيل تعطل تنفيذ خطوات مستقبل حكم غزة عمليا
Lebanon 24
قيادي في حماس: إسرائيل تعطل تنفيذ خطوات مستقبل حكم غزة عمليا
05/12/2025 21:39:35
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس لـ أ ف ب: لا دور للحركة في حكم غزة في المرحلة الانتقالية
Lebanon 24
حماس لـ أ ف ب: لا دور للحركة في حكم غزة في المرحلة الانتقالية
05/12/2025 21:39:35
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس لفرانس برس: "تفاؤل" يهيمن على المحادثات بشأن غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس لفرانس برس: "تفاؤل" يهيمن على المحادثات بشأن غزة
05/12/2025 21:39:35
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل
طراف
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"
Lebanon 24
صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"
14:29 | 2025-12-05
05/12/2025 02:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
Lebanon 24
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
14:21 | 2025-12-05
05/12/2025 02:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بيل غيتس يحذر من زيادة وفيات الأطفال بنهاية هذا العام
Lebanon 24
بيل غيتس يحذر من زيادة وفيات الأطفال بنهاية هذا العام
14:15 | 2025-12-05
05/12/2025 02:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر
Lebanon 24
تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر
13:49 | 2025-12-05
05/12/2025 01:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة
13:21 | 2025-12-05
05/12/2025 01:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:29 | 2025-12-05
صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"
14:21 | 2025-12-05
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
14:15 | 2025-12-05
بيل غيتس يحذر من زيادة وفيات الأطفال بنهاية هذا العام
13:49 | 2025-12-05
تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر
13:21 | 2025-12-05
الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة
13:04 | 2025-12-05
القيادة الوسطى: سوريا تعترض شحنات أسلحة متجهة إلى حزب الله
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 21:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24