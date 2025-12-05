Advertisement

عربي-دولي

قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1451177-639005391598677872.jpg
Doc-P-1451177-639005391598677872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد قيادي في حركة حماس اليوم الجمعة، التأكيد على أن الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم غزة.
Advertisement

وأضاف أن حماس وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع.

كما تابع أن الأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها.

واتهم القيادي إسرائيل بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا.

وأشار إلى أن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف النار فقط.

كذلك أوضح أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، وأن الدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
قيادي في حماس: لا نرغب بالاستمرار في حكم غزة وهذا كان مقترحنا من البداية
lebanon 24
05/12/2025 21:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس: إسرائيل تعطل تنفيذ خطوات مستقبل حكم غزة عمليا
lebanon 24
05/12/2025 21:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس لـ أ ف ب: لا دور للحركة في حكم غزة في المرحلة الانتقالية
lebanon 24
05/12/2025 21:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس لفرانس برس: "تفاؤل" يهيمن على المحادثات بشأن غزة
lebanon 24
05/12/2025 21:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

طراف

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:29 | 2025-12-05
14:21 | 2025-12-05
14:15 | 2025-12-05
13:49 | 2025-12-05
13:21 | 2025-12-05
13:04 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24