حريق في ميناء روسي بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

Advertisement

أفاد مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك الروسي، اليوم الجمعة، أن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على .وأعلن مركز الطوارئ في بيان على "اندلع حريق، وتعمل وأجهزة الطوارئ في الموقع".كما قال مصدران في القطاع لـ" " إن الحريق اندلع في محطة مكترين-نفتا التي تقوم بتحميل غاز البترول المسال من منتجي وكازاخستان لتصديره.وقالت إن اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة حيث يقع الميناء.بالمقابل، أعلن الجيش الأوكراني ضرب ميناء في منطقة كراسنودار الروسية، مضيفاً "ضربنا مصفاة نفط سيزران بمنطقة سامارا الروسية".