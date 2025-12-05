Advertisement

عربي-دولي

حريق في ميناء روسي بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:21
أفاد مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك الروسي، اليوم الجمعة، أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر آزوف.
وأعلن مركز الطوارئ في بيان على تليغرام "اندلع حريق، وتعمل الخدمات الخاصة وأجهزة الطوارئ في الموقع".

كما قال مصدران في القطاع لـ"رويترز" إن الحريق اندلع في محطة مكترين-نفتا التي تقوم بتحميل غاز البترول المسال من منتجي روسيا وكازاخستان لتصديره.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة كراسنودار حيث يقع الميناء.

بالمقابل، أعلن الجيش الأوكراني ضرب ميناء في منطقة كراسنودار الروسية، مضيفاً "ضربنا مصفاة نفط سيزران بمنطقة سامارا الروسية".
