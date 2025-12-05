22
إقتصاد
إسرائيل تزيد الإنفاق العسكري بنسبة 70% بعد حرب غزة
Lebanon 24
05-12-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن
مجلس الوزراء
وافق اليوم الجمعة على موازنة عام 2026، وفق ما نقلت وكالة "
رويترز
".
وذكر مكتب
وزير الدفاع
الإسرائيلي
، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق قررت الحكومة
الإسرائيلية
بقيادة رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، أي زيادة بنحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب.
وتهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو إلى إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد حرب غزة التي أثّرت على قدراته مع حديث عن نقص في الكوادر، وضعف في التمويل، وطلب لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.
من جهة أخرى، أعربت
وزارة المالية
الإسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية، وزيادة في العجز. فالزيادة الجديدة تعني عبئاً سنوياً يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.
ويرتفع الإنفاق العسكري وفق الإقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محدداً له قبل الحرب، لتضع
إسرائيل
في المرتبة الثانية عالمياً بعد
أوكرانيا
من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي. (ارم نيوز)
