Advertisement

إقتصاد

إسرائيل تزيد الإنفاق العسكري بنسبة 70% بعد حرب غزة

Lebanon 24
05-12-2025 | 09:36
A-
A+

Doc-P-1451248-639005494866173978.jpg
Doc-P-1451248-639005494866173978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء وافق اليوم الجمعة على موازنة عام 2026، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
Advertisement

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق قررت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، أي زيادة بنحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب.

وتهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو إلى إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد حرب غزة التي أثّرت على قدراته مع حديث عن نقص في الكوادر، وضعف في التمويل، وطلب لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة. 

من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية، وزيادة في العجز. فالزيادة الجديدة تعني عبئاً سنوياً يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.

ويرتفع الإنفاق العسكري وفق الإقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محدداً له قبل الحرب، لتضع إسرائيل في المرتبة الثانية عالمياً بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لا تزيد على 40 بالمئة.. إسرائيل تكشف حجم أنفاق غزة المدمرة
lebanon 24
05/12/2025 21:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العجز يشتدّ في إسرائيل: الإنفاق العسكري يلتهم الخزينة… والاقتصاد يتباطأ
lebanon 24
05/12/2025 21:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
lebanon 24
05/12/2025 21:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: التعزيزات العسكرية الأميركية في الكاريبي "غير مبررة" وتزيد التوترات
lebanon 24
05/12/2025 21:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

وزارة المالية

مجلس الوزراء

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:29 | 2025-12-05
14:21 | 2025-12-05
14:15 | 2025-12-05
13:49 | 2025-12-05
13:21 | 2025-12-05
13:04 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24