عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة ضد مسلحين في شمال غزة

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:21
أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، أعلن فيه تنفيذ ضربة ضد مسلحين حاولوا الاقتراب من قواته المنتشرة في شمال قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت أحد المسلحين وهو "يتجاوز ما يُعرف بالخط الأصفر"، وتقدم نحو مواقعها، ما استدعى تدخل الجيش فأطلق ضربة أدت إلى مقتله.
الإسرائيلية

قطاع غزة

إسرائيل

