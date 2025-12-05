Advertisement

عربي-دولي

تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1451330-639005648348596424.webp
Doc-P-1451330-639005648348596424.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية على رفضهم أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة الالتزام بخطة ترامب بشأن غزة.
وأعرب الوزراء في بيان لهم عن قلقهم من التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح باتجاه واحد، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إخراج سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، محذرين من خطورة هذه التحركات وما تحمله من تداعيات إنسانية وسياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
lebanon 24
06/12/2025 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
lebanon 24
06/12/2025 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
lebanon 24
06/12/2025 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف تحذيرا من هجوم صاروخي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/12/2025 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكان غزة

قطاع غزة

الإسلام

إسرائيل

المصرية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:38 | 2025-12-05
17:25 | 2025-12-05
16:54 | 2025-12-05
16:45 | 2025-12-05
16:43 | 2025-12-05
16:21 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24