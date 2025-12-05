تحذير عربي جديد من محاولات إخراج سكان غزة إلى مصر

شدد وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية على رفضهم أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة الالتزام بخطة بشأن غزة.

وأعرب الوزراء في بيان لهم عن قلقهم من التصريحات المتعلقة بفتح معبر باتجاه واحد، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إخراج سكان نحو الأراضي ، محذرين من خطورة هذه التحركات وما تحمله من تداعيات إنسانية وسياسية.

