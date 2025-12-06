23
عربي-دولي
موسكو تحذر أوروبا: خطة أوروبا لتمويل كييف بأصول روسية خطيرة
Lebanon 24
06-12-2025
|
00:05
A-
A+
حذر
السفير الروسي
لدى
ألمانيا
سيرغي
نيتشاييف، الجمعة، من أن خطة
الاتحاد الأوروبي
لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل
أوكرانيا
في الحرب ضد
موسكو
ستكون لها "عواقب بعيدة المدى" على التكتل.
وقال نيتشاييف في بيان إن "أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة
روسيا
تُعتبر سرقة"، مضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى"، وفق فرانس برس.
كما أردف أن "الخطوة غير المسبوقة" من شأنها "تدمير السمعة التجارية للاتحاد
الأوروبي
وإغراق حكومات أوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها".
كذلك تابع نيتشاييف: "إنه في الواقع، مسار نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي، وهو ما سيضرب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول"، مشدداً: "نحن على ثقة بأن هذا الأمر مفهوم في
بروكسل
وبرلين".
فيما ختم قائلاً إن الخطة تظهر أن
أوروبا
لا تملك "الموارد اللازمة" لمواصلة دعم أوكرانيا.
