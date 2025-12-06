موسكو تحذر أوروبا: خطة أوروبا لتمويل كييف بأصول روسية خطيرة



وقال نيتشاييف في بيان إن "أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة تُعتبر سرقة"، مضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى"، وفق فرانس برس. حذر لدى نيتشاييف، الجمعة، من أن خطة لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل في الحرب ضد ستكون لها "عواقب بعيدة المدى" على التكتل.وقال نيتشاييف في بيان إن "أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة تُعتبر سرقة"، مضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى"، وفق فرانس برس.

كما أردف أن "الخطوة غير المسبوقة" من شأنها "تدمير السمعة التجارية للاتحاد وإغراق حكومات أوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها".



كذلك تابع نيتشاييف: "إنه في الواقع، مسار نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي، وهو ما سيضرب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول"، مشدداً: "نحن على ثقة بأن هذا الأمر مفهوم في وبرلين".



فيما ختم قائلاً إن الخطة تظهر أن لا تملك "الموارد اللازمة" لمواصلة دعم أوكرانيا.