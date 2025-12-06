المفاوضات في فلوريدا مستمرة.. والجيش الأوكراني: لا تنازل عن الأرض

تتواصل المحادثات بين الوفدين الأوكراني والأميركي في فلوريدا السبت لليوم الثالث على التوالي، يستمر التقدم الروسي الميداني على الجبهات في الشرق الأوكراني.



وبينما تسعى الدبلوماسية الأوكرانية عبر المفاوضات إلى التوصل إلى سلام "مشرف" مع كما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، شدد رئيس القوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على أنه لا يمكن التنازل عن الأراضي.

وأكد الجنرال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة " " أنه "من غير المقبول أن "تتخلى ببساطة عن أراض" في أي اتفاق سلام مع روسيا.



كما اعتبر أن "السلام العادل" لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفت المعارك على طول خطوط التماس الحالية، ثم تبدأ المفاوضات.

وأشار إلى انعدام الثقة الكامل في مزاعم الكرملين بأنه يريد إنهاء الحرب، واتهم باستخدام محاولة للتوسط في محادثات السلام كـ"غطاء" بينما تحاول القوات الروسية الاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة.



إلى ذلك، أوضح أن جنود بلاده سيواصلون القتال إذا فشلت الدبلوماسية، محذرا من أن مصير بأكملها على المحك.

ويرسم هذا التصريح مؤشراً واضحاً حول الخطوط الحمراء العسكرية الأوكرانية، في وقت تحاول أظهرت المسودة الأولية للخطة الأميركي دفعاً نحو تنازل كييف عن منطقة دونباس في الشرق الأوكراني لصالح روسيا.



وكان بوتين أكد أمس أن بلاده ستسيطر على دونباس بكافة الطرق، دبلوماسياً أو عسكرياً.



محادثات مثمرة

في حين أعلن مسؤولون أميركيون مساء أمس أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ، أجرى محادثات مثمرة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف على مدى اليومين الماضيين.

والتقى ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع أوميروف والجنرال أندريه هناتوف، لإجراء ما وصفه الجانبان بأنه "مناقشات بناءة حول دفع مسار موثوق نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".



فيما أكدت الأميركية أن أوميروف أوضح في اجتماع أمس، وهو الاجتماع السادس خلال الأسبوعين الماضيين، على أن أولوية أوكرانيا هي تأمين تسوية تحمي استقلالها وسيادتها، وتضمن سلامة الأوكرانيين، وتوفر أساسا مستقرا لمستقبل ديمقراطي مزدهر.