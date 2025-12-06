23
عربي-دولي
المفاوضات في فلوريدا مستمرة.. والجيش الأوكراني: لا تنازل عن الأرض
Lebanon 24
06-12-2025
|
00:45
A-
A+
تتواصل المحادثات بين الوفدين الأوكراني والأميركي في فلوريدا السبت لليوم الثالث على التوالي، يستمر التقدم الروسي الميداني على الجبهات في الشرق الأوكراني.
وبينما تسعى الدبلوماسية الأوكرانية عبر المفاوضات إلى التوصل إلى سلام "مشرف" مع
روسيا
كما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، شدد رئيس القوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على أنه لا يمكن التنازل عن الأراضي.
وأكد الجنرال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "
سكاي نيوز
"
البريطانية
أنه "من غير المقبول أن "تتخلى
أوكرانيا
ببساطة عن أراض" في أي اتفاق سلام مع روسيا.
كما اعتبر أن "السلام العادل" لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفت المعارك على طول خطوط التماس الحالية، ثم تبدأ المفاوضات.
وأشار إلى انعدام الثقة الكامل في مزاعم الكرملين بأنه يريد إنهاء الحرب، واتهم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
باستخدام محاولة
دونالد ترامب
للتوسط في محادثات السلام كـ"غطاء" بينما تحاول القوات الروسية الاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة.
إلى ذلك، أوضح أن جنود بلاده سيواصلون القتال إذا فشلت الدبلوماسية، محذرا من أن مصير
أوروبا
بأكملها على المحك.
ويرسم هذا التصريح مؤشراً واضحاً حول الخطوط الحمراء العسكرية الأوكرانية، في وقت تحاول أظهرت المسودة الأولية للخطة الأميركي دفعاً نحو تنازل كييف عن منطقة دونباس في الشرق الأوكراني لصالح روسيا.
وكان بوتين أكد أمس أن بلاده ستسيطر على دونباس بكافة الطرق، دبلوماسياً أو عسكرياً.
محادثات مثمرة
في حين أعلن مسؤولون أميركيون مساء أمس أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
، أجرى محادثات مثمرة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف على مدى اليومين الماضيين.
والتقى ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع أوميروف والجنرال أندريه هناتوف، لإجراء ما وصفه الجانبان بأنه "مناقشات بناءة حول دفع مسار موثوق نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".
فيما أكدت
وزارة الخارجية
الأميركية أن أوميروف أوضح في اجتماع أمس، وهو الاجتماع السادس خلال الأسبوعين الماضيين، على أن أولوية أوكرانيا هي تأمين تسوية تحمي استقلالها وسيادتها، وتضمن سلامة الأوكرانيين، وتوفر أساسا مستقرا لمستقبل ديمقراطي مزدهر.
كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب
Lebanon 24
كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب
06/12/2025 10:27:30
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الجانب الأميركي في فلوريدا تتواصل لليوم الثاني وتسير بشكل بناء
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الجانب الأميركي في فلوريدا تتواصل لليوم الثاني وتسير بشكل بناء
06/12/2025 10:27:30
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
Lebanon 24
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
06/12/2025 10:27:30
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرضه وعن كرامته
Lebanon 24
قاسم: لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرضه وعن كرامته
06/12/2025 10:27:30
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
03:15 | 2025-12-06
06/12/2025 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
Lebanon 24
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
03:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
Lebanon 24
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
02:04 | 2025-12-06
06/12/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
01:03 | 2025-12-06
06/12/2025 01:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: ايران ملأت الفراغ بعد ان فشلنا في العراق
Lebanon 24
براك: ايران ملأت الفراغ بعد ان فشلنا في العراق
01:00 | 2025-12-06
06/12/2025 01:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:30 | 2025-12-05
05/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
06:00 | 2025-12-05
05/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:15 | 2025-12-06
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
03:00 | 2025-12-06
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
02:04 | 2025-12-06
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
01:03 | 2025-12-06
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
01:00 | 2025-12-06
براك: ايران ملأت الفراغ بعد ان فشلنا في العراق
00:40 | 2025-12-06
زيلينسكي يقيل يرماك من مناصب جديدة
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
06/12/2025 10:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
