Advertisement

عربي-دولي

المفاوضات في فلوريدا مستمرة.. والجيش الأوكراني: لا تنازل عن الأرض

Lebanon 24
06-12-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1451455-639006044051140649.webp
Doc-P-1451455-639006044051140649.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتواصل المحادثات بين الوفدين الأوكراني والأميركي في فلوريدا السبت لليوم الثالث على التوالي، يستمر التقدم الروسي الميداني على الجبهات في الشرق الأوكراني.

وبينما تسعى الدبلوماسية الأوكرانية عبر المفاوضات إلى التوصل إلى سلام "مشرف" مع روسيا كما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، شدد رئيس القوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على أنه لا يمكن التنازل عن الأراضي.
Advertisement
وأكد الجنرال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه "من غير المقبول أن "تتخلى أوكرانيا ببساطة عن أراض" في أي اتفاق سلام مع روسيا.

كما اعتبر أن "السلام العادل" لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفت المعارك على طول خطوط التماس الحالية، ثم تبدأ المفاوضات.
وأشار إلى انعدام الثقة الكامل في مزاعم الكرملين بأنه يريد إنهاء الحرب، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام محاولة دونالد ترامب للتوسط في محادثات السلام كـ"غطاء" بينما تحاول القوات الروسية الاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة.

إلى ذلك، أوضح أن جنود بلاده سيواصلون القتال إذا فشلت الدبلوماسية، محذرا من أن مصير أوروبا بأكملها على المحك.
ويرسم هذا التصريح مؤشراً واضحاً حول الخطوط الحمراء العسكرية الأوكرانية، في وقت تحاول أظهرت المسودة الأولية للخطة الأميركي دفعاً نحو تنازل كييف عن منطقة دونباس في الشرق الأوكراني لصالح روسيا.

وكان بوتين أكد أمس أن بلاده ستسيطر على دونباس بكافة الطرق، دبلوماسياً أو عسكرياً.

محادثات مثمرة
في حين أعلن مسؤولون أميركيون مساء أمس أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجرى محادثات مثمرة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف على مدى اليومين الماضيين.
والتقى ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع أوميروف والجنرال أندريه هناتوف، لإجراء ما وصفه الجانبان بأنه "مناقشات بناءة حول دفع مسار موثوق نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".

فيما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن أوميروف أوضح في اجتماع أمس، وهو الاجتماع السادس خلال الأسبوعين الماضيين، على أن أولوية أوكرانيا هي تأمين تسوية تحمي استقلالها وسيادتها، وتضمن سلامة الأوكرانيين، وتوفر أساسا مستقرا لمستقبل ديمقراطي مزدهر.
مواضيع ذات صلة
كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب
lebanon 24
06/12/2025 10:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الجانب الأميركي في فلوريدا تتواصل لليوم الثاني وتسير بشكل بناء
lebanon 24
06/12/2025 10:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
lebanon 24
06/12/2025 10:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرضه وعن كرامته
lebanon 24
06/12/2025 10:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2025-12-06
03:00 | 2025-12-06
02:04 | 2025-12-06
01:03 | 2025-12-06
01:00 | 2025-12-06
00:40 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24