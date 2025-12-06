23
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
براك: ايران ملأت الفراغ بعد ان فشلنا في العراق
Lebanon 24
06-12-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المبعوث الأميركي توم باراك انتقادات حادة إلى السياسة التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة في
العراق
، معتبراً أن قوّت
إيران
وجعلتها تملأ الفراغ.
Advertisement
كما أردف قائلاً في مقابلة مع "ذي ناشيونال" إن "إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق، لأننا صنعنا هيكلًا جنونيًا جعل الميليشيات
الإيرانية
تمتلك نفوذًا يفوق نفوذ البرلمان".
واعتبر المبعوث الرئاسي الخاص إلى
سوريا
أن العراق يشكل مثالاً واضحاً على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها
الولايات المتحدة
. ورأى أن رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، رجل كفؤ، "لكنه لا يملك سلطة فعلية، لأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف داخل البرلمان، بسبب الحشد الشعبي وجميع ممثليه داخل البرلمان، الذين يعرقلون الأمر".
كما أضاف أن
واشنطن
أنفقت الملايين، وأمضت 20 عاماً دون نتيجة تذكر، معتبرة أنها لا تستطيع حلّ هذه المشكلة.
مشكلة سوريا
إلى ذلك، رأى براك أن المشكلة في العراق وسوريا تكمن في إمكانية تحول المشهد إلى التقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية يمنح فيها الأكراد حكماً ذاتياً، تمامًا كما حدث في يوغوسلافيا.
إلا أنه حذر من مخاطر التقسيم، وعدم الاتفاق على نموذج فيدرالي واحد، قائلاً إن خلق فدراليات قد يستمر لفترة قصيرة جدًا ثم يبدأ التقاتل.
ولطالما دأب براك خلال الفترة الماضية على التشديد على وحدة الأراضي
السورية
، بينما دخل على خط الوساطة بين دمشق وقوات سوريا
الديمقراطية
(قسد).
كما أشاد أكثر من مرة بالحكومة السورية الجديدة، والمسار الذي فتحته على صعيد العودة إلى الخريطة الدبلوماسية العالمية.
مواضيع ذات صلة
وساطة "استطلاعية" تملأ الفراغ.. هل تنجح مصر في تبريد الجبهة اللبنانية؟
Lebanon 24
وساطة "استطلاعية" تملأ الفراغ.. هل تنجح مصر في تبريد الجبهة اللبنانية؟
06/12/2025 10:27:37
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير ألماني من الفراغ في الجنوب بانتهاء مهمة اليونيفيل
Lebanon 24
تحذير ألماني من الفراغ في الجنوب بانتهاء مهمة اليونيفيل
06/12/2025 10:27:37
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: قوات سوريا الديمقراطية بطيئة في الاستجابة لخطوات سد الفراغ في بلادنا
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: قوات سوريا الديمقراطية بطيئة في الاستجابة لخطوات سد الفراغ في بلادنا
06/12/2025 10:27:37
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: اليوم تبدو المصارحة أكثر من ضرورية لأنها أول ذكرى للاستقلال أخاطبكم فيها رئيساً بعد سنوات من الفراغ تجاوزناها ولن نسمح بتكرارها ولأن الظرف دقيق ولا يحتمل أنصاف الحقائق
Lebanon 24
عون: اليوم تبدو المصارحة أكثر من ضرورية لأنها أول ذكرى للاستقلال أخاطبكم فيها رئيساً بعد سنوات من الفراغ تجاوزناها ولن نسمح بتكرارها ولأن الظرف دقيق ولا يحتمل أنصاف الحقائق
06/12/2025 10:27:37
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الديمقراطية
الديمقراطي
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
ديمقراطي
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
03:15 | 2025-12-06
06/12/2025 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
Lebanon 24
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
03:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
Lebanon 24
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
02:04 | 2025-12-06
06/12/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
01:03 | 2025-12-06
06/12/2025 01:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاوضات في فلوريدا مستمرة.. والجيش الأوكراني: لا تنازل عن الأرض
Lebanon 24
المفاوضات في فلوريدا مستمرة.. والجيش الأوكراني: لا تنازل عن الأرض
00:45 | 2025-12-06
06/12/2025 12:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:30 | 2025-12-05
05/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
06:00 | 2025-12-05
05/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:15 | 2025-12-06
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
03:00 | 2025-12-06
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
02:04 | 2025-12-06
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
01:03 | 2025-12-06
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
00:45 | 2025-12-06
المفاوضات في فلوريدا مستمرة.. والجيش الأوكراني: لا تنازل عن الأرض
00:40 | 2025-12-06
زيلينسكي يقيل يرماك من مناصب جديدة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
06/12/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24