أعلنت ، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، وكشفت عن خسائر القوات في مختلف الجبهات خلال أسبوع من القتال.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية سيطرة على بلدة "بيزيميانويه" في دونيتسك، مضيفة أنه "قتل ما يصل إلى 415 عسكريا ، وتم تدمير دبابتين، ومركبة قتالية مدرعة، و81 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و4 زوارق مسيرة، و13 محطة حرب إلكترونية، و16 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد".



وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو ما يصل إلى 1195 جنديا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و73 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات إمداد، في منطقة سيطرة مجموعة قوات ".



وذكر البيان أنه "خلال هذا الأسبوع، أكملت وحدات قوات مجموعة المركز، تحرير مدينة كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك الشعبية".