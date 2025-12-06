Advertisement

عربي-دولي

قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية

Lebanon 24
06-12-2025 | 02:04
أدى تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية ليل الجمعة ـ السبت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في منطقة سبين بولداك الأفغانية.
وأكد مسؤولون من باكستان وأفغانستان ان البلدين تبادلا إطلاق نار كثيفا في منطقة حدودية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وسط تصاعد التوتر عقب فشل محادثات سلام بين البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وتبادلت سلطات طالبان في أفغانستان والحكومة الباكستانية أمس الجمعة الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الهجوم "غير المبرر".

تبادل لإطلاق النار

الباكستاني

أفغانستان

طالبان

