في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات

أعلنت لإدارة في اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة، قائلة إن 883 شخصا على الأقل تأكدت وفاتهم.

وأضافت الوكالة إنه لا يزال هناك أكثر من 520 شخصا آخرين في عداد المفقودين إلى جانب إصابة حوالي 4200 آخرين.



وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إلى أن الأرقام تشمل 3 مقاطعات- آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية- التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل.



وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى بلغ 345 شخصا و174 شخصا في عداد المفقودين.



وقالت الوكالة إن العديد من المصابين الذين يبلغ عددهم 3500 شخص كانوا من المناطق الريفية التي تقع على تضاريس شديدة الانحدار عرضة لانهيارات أرضية.