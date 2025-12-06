Advertisement

عربي-دولي

الكارثة قادمة... عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم

Lebanon 24
06-12-2025 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1451596-639006313367213592.png
Doc-P-1451596-639006313367213592.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب عالم الزلازل التركي ناجي غورور الذي حذر مرارا من احتمال وقوع زلزال مدمر في إسطنبول السلطات في بلاده بعدم تجاهل المخاطر الزلزالية المستمرة.
Advertisement

وأكد العالم أن الهدوء النسبي في النشاط الزلزالي لا ينبغي أن يخلق شعورا زائفا بالأمان. وكتب غورور على منصة إكس: "عادة ما تهدأ المناقشات حول التهديد في الفترات التي تقل فيها الزلازل. وفي مثل هذه الفترات تحديدا، يجب تكثيف التدابير الوقائية".

وأوضح البروفيسور أن معظم مناطق البلاد معرضة للعمليات الزلزالية، وأن عواقب كل هزة قوية يمكن أن تكون كارثية.

كما دعا إلى وقف الجدل حول مكان وزمان وقوع الزلزال القادم، معتبرا أن السؤال يجب أن يطرح بطريقة مختلفة: وهو كيفية منع وقوع ضحايا بشرية من خلال بنية تحتية معدة مسبقا. وبحسب عالم الزلازل، فإن كل مأساة جديدة "تصبح إغفالا لا يغتفر".

بالإضافة إلى ذلك، اقترح العالم إنشاء "مدن مقاومة للزلازل". وأشار غورور إلى أن الأمر يتعلق بمنهجية شاملة: تعزيز أنظمة الإدارة، وزيادة وعي السكان، وتحديث البنية التحتية، وتجديد المخزون السكني، وحماية البيئة، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وخلص البروفيسور إلى أن تحقيق هذا الهدف ممكن فقط من خلال الجهود المشتركة للحكومة المركزية والإدارات المحلية والمواطنين.
مواضيع ذات صلة
عالم فلك يحذّر: أقمار ستارلينك تهدد الغلاف الجوي بكارثة بيئية
lebanon 24
06/12/2025 17:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية!
lebanon 24
06/12/2025 17:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: تمويل الدعم الإنساني عالميا انخفض بنحو النصف ما قلص البرامج وترك الملايين عرضة للخطر
lebanon 24
06/12/2025 17:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قبل عام ونصف كنا بلداً ميتاً ولكننا الآن البلد الأفضل حالياً في العالم
lebanon 24
06/12/2025 17:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

ناجي غورور

البروفيسور

عزيز المر

ناجي غورو

التركي

لا لا

الترك

غورور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:58 | 2025-12-06
08:22 | 2025-12-06
08:08 | 2025-12-06
07:00 | 2025-12-06
06:57 | 2025-12-06
06:00 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24