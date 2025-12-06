الكارثة قادمة... عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم

Advertisement

طالب عالم الزلازل الذي حذر مرارا من احتمال وقوع زلزال مدمر في إسطنبول السلطات في بلاده بعدم تجاهل المخاطر الزلزالية المستمرة.وأكد العالم أن الهدوء النسبي في النشاط الزلزالي لا ينبغي أن يخلق شعورا زائفا بالأمان. وكتب على منصة إكس: "عادة ما تهدأ المناقشات حول التهديد في الفترات التي تقل فيها الزلازل. وفي مثل هذه الفترات تحديدا، يجب تكثيف التدابير الوقائية".وأوضح أن معظم مناطق البلاد معرضة للعمليات الزلزالية، وأن عواقب كل هزة قوية يمكن أن تكون كارثية.كما دعا إلى وقف الجدل حول مكان وزمان وقوع الزلزال القادم، معتبرا أن السؤال يجب أن يطرح بطريقة مختلفة: وهو كيفية منع وقوع ضحايا بشرية من خلال بنية تحتية معدة مسبقا. وبحسب عالم الزلازل، فإن كل مأساة جديدة "تصبح إغفالا لا يغتفر".بالإضافة إلى ذلك، اقترح العالم إنشاء "مدن مقاومة للزلازل". وأشار غورور إلى أن الأمر يتعلق بمنهجية شاملة: تعزيز أنظمة الإدارة، وزيادة وعي السكان، وتحديث البنية التحتية، وتجديد المخزون السكني، وحماية البيئة، وتعزيز المرونة الاقتصادية.وخلص البروفيسور إلى أن تحقيق هذا الهدف ممكن فقط من خلال الجهود المشتركة للحكومة المركزية والإدارات المحلية والمواطنين.