الشرع: خضنا القتال في سوريا لمدة 20 عاماً دون أن نلحق أي ضرر بالمدنيين

وقال : "الإرهابي هو من يقوم بقتل الناس، ويستعمل أدوات غير شرعية لإيذائهم"، وأضاف أن النظام السوري السابق "هو من قتل السوريين، وهو من وصفنا بـ "الإرهابيين".وبحسب الشرع، فإنه "لو طبقنا تعريف الإرهاب سنجده ممثلاً فيما يحدث في غزة".وفي سياق آخر، تحدث الشرع عن التوغل في ، وقال إن إقامة منطقة عازلة هناك "يدخلنا في مكان خطر".وأضاف الشرع أن "كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها"، وأكد على أن سوريا "أصرت على احترامها لاتفاق 1974، وقال إن "البحث عن اتفاقات أخرى يدخلنا في مكان خطر".ووصف الشرع إسرائيل بأنها "تحوّلت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدّر الأزمات".