عربي-دولي

الشرع: خضنا القتال في سوريا لمدة 20 عاماً دون أن نلحق أي ضرر بالمدنيين

Lebanon 24
06-12-2025 | 08:22
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال منتدى الدوحة أنه خاض القتال في سوريا لمدة 20 عاماً دون أن يلحق أي ضرر بالمدنيين، مشدداً على أهمية تحديد مفهوم "الإرهاب" الذي يقتصر، بحسب رأيه، على استهداف المدنيين والأطفال.
وقال الشرع: "الإرهابي هو من يقوم بقتل الناس، ويستعمل أدوات غير شرعية لإيذائهم"، وأضاف أن النظام السوري السابق "هو من قتل السوريين، وهو من وصفنا بـ "الإرهابيين".


وبحسب الشرع، فإنه "لو طبقنا تعريف الإرهاب سنجده ممثلاً فيما يحدث في غزة".


وفي سياق آخر، تحدث الشرع عن التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، وقال إن إقامة إسرائيل منطقة عازلة هناك "يدخلنا في مكان خطر". 


وأضاف الشرع أن "كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها"، وأكد على أن سوريا "أصرت على احترامها لاتفاق 1974، وقال إن "البحث عن اتفاقات أخرى يدخلنا في مكان خطر".


ووصف الشرع إسرائيل بأنها "تحوّلت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدّر الأزمات". 
