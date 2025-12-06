22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جزيرة سومطرة تغرق.. عداد القتلى فاق الـ900
Lebanon 24
06-12-2025
|
12:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
شقّ سكان إقليم اتشيه تاميانج في
جزيرة سومطرة
طريقهم فوق جذوع أشجار زلقة وبين سيارات مقلوبة، سيرًا على الأقدام لأكثر من ساعة، السبت، في محاولة للوصول إلى مركز لتوزيع المساعدات بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمّرة التي ضربت المنطقة. ووفق البيانات الحكومية، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الإعصار في ثلاث مقاطعات في سومطرة، بينها اتشيه، إلى 916 قتيلاً، مع تسجيل 274 مفقودًا، في حين تسببت
العاصفة
أيضًا بمقتل نحو 200 شخص في جنوب تايلاند وماليزيا.
Advertisement
في اتشيه تاميانج، تولّى متطوعون تنظيم مركز لتوزيع الإغاثة، حيث قُدمت ملابس نظيفة للناجين، وجُلبت شاحنة صهريج بالمياه العذبة لتمكين الأهالي من تعبئة زجاجاتهم البلاستيكية، بينما يطالب مسؤولون محليون في سومطرة جاكرتا بإعلان حالة طوارئ وطنية لتأمين تمويل إضافي لعمليات الإنقاذ والإغاثة.
في المقابل، حمّلت جماعات بيئية إزالة الغابات المرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار جزءًا من المسؤولية عن تفاقم آثار الفيضانات، مؤكدة أن عمليات تطهير واسعة للأراضي في منطقة باتانج تورو ربما زادت من حدّة الكارثة.
من جهتها، أعلنت
وزارة البيئة
الإندونيسية
تعليق أنشطة الشركات المشتبه بها مؤقتًا، مع التوجه لإلزامها بإجراء تدقيقات بيئية، بعد أن أظهرت المسوحات الجوية وجود مناطق واسعة جرى تجريفها حول المناطق المنكوبة. (العين)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84
07/12/2025 12:07:26
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
Lebanon 24
بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
07/12/2025 12:07:26
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وكالة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة إلى 708
Lebanon 24
رويترز عن وكالة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة إلى 708
07/12/2025 12:07:26
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة فيضانات آسيا.. عداد القتلى تجاوز الـ1400
Lebanon 24
كارثة فيضانات آسيا.. عداد القتلى تجاوز الـ1400
07/12/2025 12:07:26
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جزيرة سومطرة
وزارة البيئة
الإندونيسية
من جهته
العاصفة
ايلان
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
Lebanon 24
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:57 | 2025-12-07
07/12/2025 04:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:50 | 2025-12-07
07/12/2025 04:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:37 | 2025-12-07
07/12/2025 04:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:05 | 2025-12-07
07/12/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2025-12-07
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:50 | 2025-12-07
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:37 | 2025-12-07
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:05 | 2025-12-07
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:00 | 2025-12-07
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 12:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24