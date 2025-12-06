جزيرة سومطرة تغرق.. عداد القتلى فاق الـ900

Advertisement

في اتشيه تاميانج، تولّى متطوعون تنظيم مركز لتوزيع الإغاثة، حيث قُدمت ملابس نظيفة للناجين، وجُلبت شاحنة صهريج بالمياه العذبة لتمكين الأهالي من تعبئة زجاجاتهم البلاستيكية، بينما يطالب مسؤولون محليون في سومطرة جاكرتا بإعلان حالة طوارئ وطنية لتأمين تمويل إضافي لعمليات الإنقاذ والإغاثة.في المقابل، حمّلت جماعات بيئية إزالة الغابات المرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار جزءًا من المسؤولية عن تفاقم آثار الفيضانات، مؤكدة أن عمليات تطهير واسعة للأراضي في منطقة باتانج تورو ربما زادت من حدّة الكارثة.