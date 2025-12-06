Advertisement

عربي-دولي

جزيرة سومطرة تغرق.. عداد القتلى فاق الـ900

Lebanon 24
06-12-2025 | 12:57
شقّ سكان إقليم اتشيه تاميانج في جزيرة سومطرة طريقهم فوق جذوع أشجار زلقة وبين سيارات مقلوبة، سيرًا على الأقدام لأكثر من ساعة، السبت، في محاولة للوصول إلى مركز لتوزيع المساعدات بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمّرة التي ضربت المنطقة. ووفق البيانات الحكومية، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الإعصار في ثلاث مقاطعات في سومطرة، بينها اتشيه، إلى 916 قتيلاً، مع تسجيل 274 مفقودًا، في حين تسببت العاصفة أيضًا بمقتل نحو 200 شخص في جنوب تايلاند وماليزيا.
في اتشيه تاميانج، تولّى متطوعون تنظيم مركز لتوزيع الإغاثة، حيث قُدمت ملابس نظيفة للناجين، وجُلبت شاحنة صهريج بالمياه العذبة لتمكين الأهالي من تعبئة زجاجاتهم البلاستيكية، بينما يطالب مسؤولون محليون في سومطرة جاكرتا بإعلان حالة طوارئ وطنية لتأمين تمويل إضافي لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

في المقابل، حمّلت جماعات بيئية إزالة الغابات المرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار جزءًا من المسؤولية عن تفاقم آثار الفيضانات، مؤكدة أن عمليات تطهير واسعة للأراضي في منطقة باتانج تورو ربما زادت من حدّة الكارثة.
من جهتها، أعلنت وزارة البيئة الإندونيسية تعليق أنشطة الشركات المشتبه بها مؤقتًا، مع التوجه لإلزامها بإجراء تدقيقات بيئية، بعد أن أظهرت المسوحات الجوية وجود مناطق واسعة جرى تجريفها حول المناطق المنكوبة. (العين)
