عربي-دولي

إسرائيل قصفت أسراها؟

Lebanon 24
06-12-2025 | 13:12
نقلت قناة "الحدث" عن مصادر أنّه في 7 تشرين الاول 2023 قصفت إسرائيل مركبة لحماس كانت محملة بأسرى أحياء ما أدى إلى مقتلهم جميعا.
حماس

تشري

