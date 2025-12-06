في مصر.. شبكة نسائية للإتجار بالأطفال في قبضة الأمن

Advertisement

وبحسب مصدر أمني لـ" عربية"، ضبطت 13 طفلًا وحدثًا كانت العصابة تديرهم ضمن شبكة منظمة للتسول والبيع بالإلحاح، مع تكليف بعضهم باصطياد أطفال آخرين وضمّهم إلى النشاط الإجرامي. وأوضح أن 8 من أفراد التشكيل لهم معلومات وسوابق جنائية.وباشرت التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم استغلال الأطفال والإتجار بالبشر وإدارة شبكة للتسول المنظّم. (سكاي نيوز)