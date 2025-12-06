Advertisement

عربي-دولي

في مصر.. شبكة نسائية للإتجار بالأطفال في قبضة الأمن

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:00
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من تفكيك عصابة تضم 11 سيدة ورجلًا، متخصصة في استغلال الأطفال وتشغيلهم في أعمال التسول والبيع بالإكراه في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب شبهات أخرى بينها الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء.
وبحسب مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية"، ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث 13 طفلًا وحدثًا كانت العصابة تديرهم ضمن شبكة منظمة للتسول والبيع بالإلحاح، مع تكليف بعضهم باصطياد أطفال آخرين وضمّهم إلى النشاط الإجرامي. وأوضح أن 8 من أفراد التشكيل لهم معلومات وسوابق جنائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم استغلال الأطفال والإتجار بالبشر وإدارة شبكة للتسول المنظّم. (سكاي نيوز)
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24