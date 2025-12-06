Advertisement

عربي-دولي

في ذكرى "سقوط الأسد"... "قسد" تُقفل الشمال الشرقي أمنيًا

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1451739-639006599084818124.webp
Doc-P-1451739-639006599084818124.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت هيئة الداخلية في إقليم شمال وشرق سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، تعميمًا يقضي بمنع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية في عموم مناطق الإقليم يومي 7 و8 كانون الأوّل الجاري، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
Advertisement

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ظل "الظروف الأمنية الراهنة وازدياد نشاط الخلايا الإرهابية الساعية إلى إثارة الفتنة"، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.

كما شمل التعميم منع إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية تحت طائلة المساءلة القانونية، مع تكليف الجهات الأمنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار.

وفي موازاة ذلك، وجّهت هيئة الداخلية تهنئة لشعوب شمال وشرق سوريا ولسائر السوريين بهذه المناسبة، معبّرة عن تطلّعها إلى مرحلة "تزدهر فيها سوريا بالديمقراطية والتعددية والتشاركية ضمن دولة لا مركزية".

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع احتفالات واسعة شهدتها مدن سورية عدّة في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، حيث احتشد الآلاف يوم الجمعة في الساحات العامة، ورفعوا شعارات داعمة للدولة السورية الجديدة ومؤكّدة وحدة الشعب السوري.

وفي مدينة حماة، تجمّع الآلاف في ساحة العاصي وسط المدينة، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لدخول قوات "ردع العدوان" بعد طرد قوات النظام منها.

ويُذكر أن السوريين يحتفلون بهذه الذكرى على وقع معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في 27 تشرين الثاني 2024 من محافظة حلب شمال البلاد، قبل أن تسقط العاصمة دمشق بعد 11 يومًا من انطلاق العمليات.

مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
lebanon 24
07/12/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد" تغلق جميع الطرقات المؤدية لبلدة الكسرة غرب دير الزور شرقي سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/12/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" عرض مع قائمقام حاصبيا الأوضاع الأمنية في الجنوب
lebanon 24
07/12/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: خلايا تنظيم "داعش" تهاجم حواجز أمنية لـ "قسد" والأسايش شرق دير الزور
lebanon 24
07/12/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بشار الأسد

الديمقراطية

بشار الأسد

الديمقراطي

ديمقراطي

السورية

التزام

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24