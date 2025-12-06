Advertisement

عربي-دولي

تقرير: تفكّك في صفوف الجيش الأوكراني وسط ارتفاع الفرار

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:00
Doc-P-1451751-639006619175005256.jpg
Doc-P-1451751-639006619175005256.jpg photos 0
أفاد تقرير صحفي بأن الجيش الأوكراني يمرّ بـ"حالة تفكك" رغم محاولات حلفاء كييف التخفيف من وطأة ما يجري، في ظل ارتفاع أعداد الفارين من الخدمة والخسائر الميدانية.

وبحسب الصحفي بول ستايغان في مدونته "ستايغان"، فإن عدد الجنود الأوكرانيين الفارّين تجاوز هذا العام 182 ألف جندي، أي أكثر من ضعفي العام الماضي، موضحًا أن الأرقام بلغت نحو 10 آلاف عام 2022، و25 ألفًا في 2023 قبل القفز بشكل حاد في 2025.
ويشير التقرير إلى أن "أخبار تحرير القوات الروسية لمناطق أوكرانية تتوالى يوميًا"، فيما يسعى داعمو كييف إلى التقليل من أهمية هذه التقدّمات.

ووصف ستايغان الحرب بأنها نموذج لـ"حرب الاستنزاف" التي تسمح للطرف الأقوى بالاستمرار إلى أن "يسحق خصمه إلى رماد"، معتبرًا أن المؤشرات تدل على أن أوكرانيا تقترب من هذه المرحلة. ويأتي هذا التقييم متقاطعًا مع تصريحات لمسؤولين روس؛ إذ رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الإخفاقات الميدانية يفترض أن تدفع كييف سريعًا إلى طاولة المفاوضات، فيما أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الوحدات الأوكرانية "تفقد قدرتها القتالية بسرعة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد جدّد في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" أن مناطق شرق وجنوب أوكرانيا ستُنتزع، إما بالقوة العسكرية، أو عبر انسحاب القوات الأوكرانية منها ووقف القتال فيها. (روسيا اليوم)
