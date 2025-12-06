تفجير في حضرموت يقتل 4 عسكريين

قُتل ضابطان وجنديان من القوات المسلحة الجنوبية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت المركبة التي كانوا يستقلونها على خط الخشعة – العبر في محافظة ، في هجوم وصفه المتحدث باسم القوات الجنوبية بأنه "عمل إرهابي جبان يستهدف حضرموت والقوات المسلحة الجنوبية".

وأوضح أن العملية تحمل بصمات الجماعات المتطرفة التي جرى طردها من وادي وصحراء حضرموت ضمن عملية " الواعد"، معتبراً أن التفجير يعكس حالة الانهيار واليأس لدى هذه التنظيمات.



النقيب تعهد بمرحلة "أشد حسمًا" في ما وصفه بـ"المعركة الوطنية المصيرية" ضد الإرهاب وخلاياه، مؤكداً المضي في حماية وادي وصحراء حضرموت، ومن المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً.



وفي سياق متصل، أعلن عن تصدي القوات الجنوبية لـ"هجوم إرهابي" في وادي عومران بمحافظة أبين، حيث تمكن دعم وإسناد من إفشال الهجوم بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، أُجبرت خلالها العناصر المهاجمة على الفرار نحو الأودية والمرتفعات.

وأشار مصدر عسكري إلى سقوط قتيل من أفراد القوات الجنوبية متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال المواجهات، فيما تواصل الوحدات القتالية عمليات التمشيط لتعقب الفارين وتثبيت الأمن والاستقرار. (العين)