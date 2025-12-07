57 انتهاكاً في شهر واحد.. نقابة الصحفيين: استهداف منهجي للإعلاميين الفلسطينيين

Advertisement

وأوضحت النقابة، في تقريرها الشهري الصادر عن لجنة الحريات الصحفية، أن الانتهاكات شملت "أنماطاً خطيرة تستهدف العمل الصحفي بشكل مباشر وتعرّض حياة الصحفيين للخطر"، مشيرة إلى إصابة صحافيين اثنين بالرصاص الحي والمطاطي في طولكرم وغزة أثناء التغطية الميدانية.وبحسب التقرير، لعب المستوطنون دوراً محورياً في الاعتداءات، حيث نُفّذت 22 حالة اعتداء طالت الصحفيين بالمنع من التغطية، والملاحقة، والضرب بالعصي، ورشق الحجارة، وإشهار السلاح في وجوههم. كما وثّق التقرير 16 حالة اعتقال وإعاقة للعمل الصحفي، و6 حالات اعتداء جسدي مباشر، و4 حالات صادرت خلالها قوات معدات إعلامية وحذفت مواد بالقوة، إضافة إلى حالتين جرى فيهما توجيه السلاح مباشرة نحو الصحفيين.وسُجّلت أيضاً حالتا تدمير ومصادرة مركبات تعود لإعلاميين، إلى جانب اعتقال صحفي ومداهمة منزل آخر وتقديم صحفي للمحاكمة. (الاناصول)