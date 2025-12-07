Advertisement

عربي-دولي

57 انتهاكاً في شهر واحد.. نقابة الصحفيين: استهداف منهجي للإعلاميين الفلسطينيين

Lebanon 24
07-12-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1451811-639006953469118660.png
Doc-P-1451811-639006953469118660.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ارتكبوا 57 انتهاكاً واعتداءً بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في سياق ما وصفته بـ"التصعيد الممنهج" الرامي إلى منع الطواقم الإعلامية من أداء عملها المهني.
Advertisement

وأوضحت النقابة، في تقريرها الشهري الصادر عن لجنة الحريات الصحفية، أن الانتهاكات شملت "أنماطاً خطيرة تستهدف العمل الصحفي بشكل مباشر وتعرّض حياة الصحفيين للخطر"، مشيرة إلى إصابة صحافيين اثنين بالرصاص الحي والمطاطي في طولكرم وغزة أثناء التغطية الميدانية.

وبحسب التقرير، لعب المستوطنون دوراً محورياً في الاعتداءات، حيث نُفّذت 22 حالة اعتداء طالت الصحفيين بالمنع من التغطية، والملاحقة، والضرب بالعصي، ورشق الحجارة، وإشهار السلاح في وجوههم. كما وثّق التقرير 16 حالة اعتقال وإعاقة للعمل الصحفي، و6 حالات اعتداء جسدي مباشر، و4 حالات صادرت خلالها قوات الاحتلال معدات إعلامية وحذفت مواد بالقوة، إضافة إلى حالتين جرى فيهما توجيه السلاح مباشرة نحو الصحفيين.

وسُجّلت أيضاً حالتا تدمير ومصادرة مركبات تعود لإعلاميين، إلى جانب اعتقال صحفي ومداهمة منزل آخر وتقديم صحفي للمحاكمة. (الاناصول)
مواضيع ذات صلة
نقابة الاتصالات.. التدهور والانهيار المنهجي في الإنترنت مستمر
lebanon 24
07/12/2025 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلّمين نعت الإعلامي براك: ترك وراءه إرثًا تربويًا وإعلاميًا غنيًّا بالمعرفة والإنسانيّة
lebanon 24
07/12/2025 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
من الجدار إلى استهداف اليونيفيل.. محاولة إسرائيلية منهجية لفرض وقائع جديدة!
lebanon 24
07/12/2025 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم
lebanon 24
07/12/2025 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية

الإسرائيلي

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24