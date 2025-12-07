ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا

Advertisement

شهدت شوارع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى مقتل مراهق برصاص الأمن عام 2008، حيث تحولت الاحتجاجات من سلمية إلى اشتباكات استخدمت فيها الشرطة الهراوات لتفريق الحشود، فيما رد المتظاهرون برشق الحجارة وإطلاق مقذوفات نارية من الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية، من دون صدور حصيلة رسمية للإصابات أو الاعتقالات حتى الآن.وتعود جذور هذه التحركات إلى الحادثة التي وقعت في كانون الأول 2008، عندما أطلق شرطي النار على فتى في الخامسة عشرة من عمره فأرداه قتيلاً، ما فجّر حينها موجة شغب واسعة استمرت أسابيع في مختلف أنحاء البلاد، وأعاد إلى الواجهة قضايا عنف الشرطة والإفلات من العقاب. (روسيا اليوم)