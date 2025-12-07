Advertisement

عربي-دولي

في إسبانيا... وفاة أمٌ بعد سقوطها وطفليها من الطابق العاشر!

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:02
لقيت أم تبلغ من العمر 48 عامًا حتفها بعد سقوطها من الطابق العاشر في برج سكني في مدريد، بينما كانت تحمل طفليها التوأم بين ذراعيها، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.
وقالت مصادر مقربة من الضحية للصحف المحلية، إن الأم انفصلت عن والد أطفالها وتعيش بمفردها معهم.
 
وأشارت إلى أنها كانت تعاني من الاكتئاب وكانت تتناول أدوية. (ارم نيوز)
 
 
 
