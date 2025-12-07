أوشاكوف: الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الأميركيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا

كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن وواشنطن تعملان على صياغة "ورقة واضحة النقاط تحدد صيغة ومستقبل الاتفاق حول "، مشيرا لضرورة إحداث تغييرات جذرية في طرحها.

وقال: "يعمل الجانبان على تنسيق النقاط الصعبة التي ستحدد شكل ومصير الاتفاق المتعلق بأوكرانيا".



ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا".



كما أشار إلى أن "المفاوضين الأميركيين مقرّبون من الرئيس وينفذون تعليماته بوضوح".



وأكد أن "الاتصالات بين موسكو وواشنطن لا تدور حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل حول آفاق التوصل إلى تسوية مبكرة".



وقال: "تقدم الجيش الروسي خلق أجواء أفضل لمباحثات بوتين وويتكوف".



وأضاف: "لا أحد بمن في ذلك الأميركيون يمكنه إنكار التقدم الثابت للجيش الروسي على الأرض".



ولفت إلى أنه "بعض حول أوكرانيا تتطلب أن تحدث تغييرات جذرية في طرحها المكتوب".



وعن لقاء الرئيسين ودونالد ، قال أوشاكوف إنه "لم يتم خلال اجتماع بوتين وويتكوف مؤخرا بحث مواعيد وإمكانية مثل هذا اللقاء". (روسيا اليوم)