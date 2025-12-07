Advertisement

عربي-دولي

أوشاكوف: الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الأميركيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:35
كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تعملان على صياغة "ورقة واضحة النقاط تحدد صيغة ومستقبل الاتفاق حول أوكرانيا"، مشيرا لضرورة إحداث واشنطن تغييرات جذرية في طرحها.
وقال: "يعمل الجانبان على تنسيق النقاط الصعبة التي ستحدد شكل ومصير الاتفاق المتعلق بأوكرانيا".

ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الأميركيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا".

كما أشار إلى أن "المفاوضين الأميركيين مقرّبون من الرئيس دونالد ترامب وينفذون تعليماته بوضوح".

وأكد أن "الاتصالات بين موسكو وواشنطن لا تدور حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل حول آفاق التوصل إلى تسوية مبكرة".

وقال: "تقدم الجيش الروسي خلق أجواء أفضل لمباحثات بوتين وويتكوف".

وأضاف: "لا أحد بمن في ذلك الأميركيون يمكنه إنكار التقدم الثابت للجيش الروسي على الأرض".

ولفت إلى أنه "بعض القضايا حول أوكرانيا تتطلب أن تحدث الولايات المتحدة تغييرات جذرية في طرحها المكتوب".

وعن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قال أوشاكوف إنه "لم يتم خلال اجتماع بوتين وويتكوف مؤخرا بحث مواعيد وإمكانية مثل هذا اللقاء". (روسيا اليوم) 
