صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟

Advertisement

أشعلت صورة متداولة على الجدل حول علاقة الفنانة بماهر شقيق الرئيس السوري السابق ، حيث ظهرت معه في لقطة وُصفت بالمُقرّبة، ما فتح باب التكهنات مجدداً بشأن طبيعة العلاقة بينما.وفي هذا السياق، أوضحت الإعلامية أنّ "الصورة مفبركة بالكامل ولا تمت للواقع بصلة"، مستندة إلى تحليل تقني دقيق كشف عن مؤشرات واضحة للتلاعب الرقميّ. (الامارات 24)