عربي-دولي

صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:19
Doc-P-1451975-639007247768143541.jpg
أشعلت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول علاقة الفنانة السورية سلاف فواخرجي بماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث ظهرت معه في لقطة وُصفت بالمُقرّبة، ما فتح باب التكهنات مجدداً بشأن طبيعة العلاقة بينما.
وفي هذا السياق، أوضحت الإعلامية نضال الأحمدية أنّ "الصورة مفبركة بالكامل ولا تمت للواقع بصلة"، مستندة إلى تحليل تقني دقيق كشف عن مؤشرات واضحة للتلاعب الرقميّ. (الامارات 24)
