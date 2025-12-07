في ذكرى سقوط الأسد.. هذا ما نشره أدرعي!

في ذكرى سقوط نظام المجرم بشار #الأسد لا تنسوا الوثائق الداخلية لحماس الإرهابية التي كشفت نفاق قادتها وأبواقها وازدواجية خطابهم؛ ففي العلن، تبرأت حماس من نظام الأسد بعد سقوطه لكسب ودّ العالم العربي والشعب السوري، بينما في الخفاء عملت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع الرئيس السوري… pic.twitter.com/LIFrxDfA4z — (@AvichayAdraee) December 7, 2025 Advertisement

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "في ذكرى سقوط نظام المجرم لا تنسوا الوثائق الداخلية لحماس التي كشفت نفاق قادتها وأبواقها وازدواجية خطابهم؛ ففي العلن، تبرأت من نظام بعد سقوطه لكسب ودّ العالم العربي والشعب السوري، بينما في الخفاء عملت على ترسيخ مع الرئيس السوري المخلوع الذي ذبح أبناء شعبه بوحشية".