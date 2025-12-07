Advertisement

عربي-دولي

في ذكرى سقوط الأسد.. هذا ما نشره أدرعي!

Lebanon 24
07-12-2025 | 15:52
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "في ذكرى سقوط نظام المجرم بشار الأسد لا تنسوا الوثائق الداخلية لحماس التي كشفت نفاق قادتها وأبواقها وازدواجية خطابهم؛ ففي العلن، تبرأت حماس من نظام الأسد بعد سقوطه لكسب ودّ العالم العربي والشعب السوري، بينما في الخفاء عملت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع الرئيس السوري المخلوع الذي ذبح أبناء شعبه بوحشية". 


