في ذكرى سقوط الأسد.. هذا ما نشره أدرعي!

في ذكرى سقوط نظام المجرم بشار #الأسد لا تنسوا الوثائق الداخلية لحماس الإرهابية التي كشفت نفاق قادتها وأبواقها وازدواجية خطابهم؛ ففي العلن، تبرأت حماس من نظام الأسد بعد سقوطه لكسب ودّ العالم العربي والشعب السوري، بينما في الخفاء عملت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع الرئيس السوري… pic.twitter.com/LIFrxDfA4z
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2025
في ذكرى سقوط نظام المجرم بشار #الأسد لا تنسوا الوثائق الداخلية لحماس الإرهابية التي كشفت نفاق قادتها وأبواقها وازدواجية خطابهم؛ ففي العلن، تبرأت حماس من نظام الأسد بعد سقوطه لكسب ودّ العالم العربي والشعب السوري، بينما في الخفاء عملت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع الرئيس السوري… pic.twitter.com/LIFrxDfA4z