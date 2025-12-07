بعد محاولة الانقلاب.. رئيس بنين: الوضع تحت السيطرة تماما



Advertisement



وأضاف تالون: "أؤكد لكم أن الوضع تحت السيطرة تماما، وأدعوكم إلى ممارسة أعمالكم بسلام . سيحافَظ على الأمن والنظام العام في كل أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا العمل الغادر لن يمر من دون عقاب".



وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الأحد إنها أمرت بنشر أفراد من قوتها الاحتياطية على الفور في بنين عقب محاولة الانقلاب. أعلن رئيس بنين باتريس عبر التلفزيون الوطني مساء الأحد أن "الوضع تماما"، عقب محاولة انقلاب صباحا، أكدت السلطات إحباطها.وأضاف تالون: "أؤكد لكم أن الوضع تحت السيطرة تماما، وأدعوكم إلى ممارسة أعمالكم بسلام . سيحافَظ على الأمن والنظام العام في كل أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا العمل الغادر لن يمر من دون عقاب".وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الأحد إنها أمرت بنشر أفراد من قوتها الاحتياطية على الفور في بنين عقب محاولة الانقلاب.

وأفاد مصدر في الرئاسة ومتحدث عسكري لوكالة فرانس برس الأحد بأن النيجيرية ضربت أهدافا في بنين المجاورة، بالتنسيق على ما يبدو مع السلطات البنينية التي تعمل على احتواء محاولة انقلاب.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين بما يتماشى مع بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفا أن هذه العملية "تؤكد بالأمن الإقليمي".



ولم يوضح إيجودامي طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات النيجيرية.