أكد الابن، نجل الرئيس الأميركي ، أن والده قد يتجه إلى وقف دعم للحرب في .

وفي خلال مشاركته في منتدى ، اعتبر ترامب الابن أن "الأثرياء الفاسدين" في أوكرانيا غادروا البلاد، تاركين "الطبقات الفقيرة" وحدها في ساحة القتال. وأشار إلى أن الفساد المتجذر في المؤسسات ساهم في تأجيج الصراع لدى الطرفين، في وموسكو على حد سواء.

كما خصّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتقادات مباشرة، قائلاً: "الحرب جعلت من زيلينسكي أشبه بقديس لدى اليسار، لا يُنتقد ولا يُساءل"، مشيراً إلى أن زيلينسكي يطيل الحرب لأنه يدرك أنه قد يخسر الانتخابات إذا توقفت المعارك، معتبراً أن أوكرانيا "أكثر فسادًا من ".

واتهم ترامب الابن مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، بأن الأوروبية ضد لم تحقق أهدافها، معتبرًا أنها تسببت في ارتفاع أسعار ، ما عزز قدرة روسيا على تمويل حربها، ووصف النهج بأنه مجرد "انتظار انهيار روسيا اقتصاديًا".