ترامب الابن: والدي قد يوقف دعم أمريكا لأوكرانيا!

أكد دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن والده قد يتجه إلى وقف دعم واشنطن للحرب في أوكرانيا.
وفي خلال مشاركته في منتدى الدوحة، اعتبر ترامب الابن أن "الأثرياء الفاسدين" في أوكرانيا غادروا البلاد، تاركين "الطبقات الفقيرة" وحدها في ساحة القتال. وأشار إلى أن الفساد المتجذر في المؤسسات الأوكرانية ساهم في تأجيج الصراع لدى الطرفين، في كييف وموسكو على حد سواء.
كما خصّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتقادات مباشرة، قائلاً: "الحرب جعلت من زيلينسكي أشبه بقديس لدى اليسار، لا يُنتقد ولا يُساءل"، مشيراً إلى أن زيلينسكي يطيل الحرب لأنه يدرك أنه قد يخسر الانتخابات إذا توقفت المعارك، معتبراً أن أوكرانيا "أكثر فسادًا من روسيا".
واتهم ترامب الابن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن العقوبات الأوروبية ضد موسكو لم تحقق أهدافها، معتبرًا أنها تسببت في ارتفاع أسعار النفط، ما عزز قدرة روسيا على تمويل حربها، ووصف النهج الأوروبي بأنه مجرد "انتظار انهيار روسيا اقتصاديًا".