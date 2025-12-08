نجحت في ضمان حماية نحو 2,500 سفينة.. مهمة "أتلانتا" الأوروبية تؤمن وصول سفينة تجارية إلى ميناء عدن



قالت مهمة (أتلانتا) البحرية التابعة للاتحاد ، أنها أمّنت وصول سفينة تجارية محملة بالقمح إلى ميناء عدن، .وقالت المهمة الأوروبية في بيان صحافي، إن قواتها "رافقت السفينة التجارية (ليدي ديمين)، المستأجرة من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، أثناء عبورها حتى وصولها إلى ميناء عدن".

وأضاف البيان أن السفينة التجارية التي تحمل على متنها 12 طناً من القمح، "وصلت بسلام إلى وجهتها النهائية دون أية حوادث".



وأشارت إلى أنها وعقب ورود تنبيهات بوقوع هجمات في المنطقة يوم 5 كانون الأول الجاري، باشرت السفينة الحربية الرئيسية (ESPS VICTORIA) التابعة لها، في اليوم التالي مرافقة السفينة أثناء إبحارها في ، وعلى وشك عبور المنطقة التي وقعت فيها الهجمات، مما ضمن لها عبوراً آمناً، والوصول بسلام إلى ميناء وجهتها".

وجدد البيان المهمة الأوروبية بالعمل من أجل تعزيز الأمن البحري وحماية السفن المعرضة للخطر التي تمر عبر منطقة العمليات، خاصة تلك التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، والتي تُعد إحدى المهام الرئيسية التي أنشئت من أجلها".



وكشفت المهمة البحرية الأوروبية إلى أنها، ومنذ إطلاقها في عام 2008، "نجحت في ضمان حماية نحو 2,500 سفينة، ونقل أكثر من 3.3 مليون طن من الأغذية/المساعدات التي تم تسليمها إلى الموانئ الصومالية عبر سفن برنامج الغذاء العالمي".

يُذكر أن " " هي عملية عسكرية أنشأها بهدف ردع ومُكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل ، ويقع مقرها في مدينة روتا ، وتتمثل مهمتها في "حماية السفن والشحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الإفريقي وغيرها، كما تهدف إلى مُراقبة أنشطة الصيد في السواحل الإقليمية، ودعم الدول الساحلية في الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والأمن البحري".