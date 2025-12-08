19
عربي-دولي
في شبوة في اليمن.. القوات الجنوبية تتسلم حماية منشأة نفطية
Lebanon 24
08-12-2025
|
01:42
تسلّمت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح الإثنين، مهام حماية منشأة نفطية في محافظة
شبوة
شرقي اليمن، بعد مغادرة قوات اللواء "ميكا 12" محيط المنشأة.
ونقلت قناة عدن المستقلة عن مصدر عسكري لم تُسمّه أن القوات الجنوبية فرضت سيطرة كاملة على منشأة العقلة النفطية، مؤكدة استمرار عمليات تأمين المنشآت النفطية "عقب دحر ميليشيا الإخوان من الجنوب"، بحسب تعبير المصدر.
يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه التحركات العسكرية في المحافظات الشرقية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية،
محمد النقيب
، توجه قوة من النخبة الحضرمية إلى مدينة سيئون في وادي
حضرموت
لدعم عمليات "تعزيز الأمن والاستقرار".
وأوضح النقيب أن قوات النخبة الحضرمية ستعمل على مواجهة أي تهديدات محتملة قد تطال أمن وادي حضرموت، مؤكدًا أن "أمن المنطقة مسؤولية مشتركة" في ضوء المتغيرات الأمنية الأخيرة.
