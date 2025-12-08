Advertisement

عربي-دولي

رغم زيادة الاحتياجات.. الأمم المتحدة تخفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026

Lebanon 24
08-12-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1452205-639007839185602691.webp
Doc-P-1452205-639007839185602691.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين تخصيص ميزانية للمساعدات تعادل فقط نصف حجم ما كانت تأمله لهذا العام، وأقرت بانخفاض التمويل المقدم من المانحين في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية لمستويات لم تصل لها من قبل.
Advertisement

ووفقا للأمم المتحدة فإن نداءها لجمع 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، بعدما أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجا.

وتأتي تخفيضات التمويل لتفاقم التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة والتي تشمل المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاعات وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.

وقال توم فليتشر منسق الإغاثة بالأمم المتحدة للصحفيين "التخفيضات في نهاية المطاف هي التي تجبرنا على اتخاذ هذه الخيارات الصعبة والقاسية". وأضاف "إننا مثقلون بالأعباء، ونعاني من نقص التمويل، ونتعرض لهجمات. نقود سيارة الإسعاف باتجاه النيران. نيابة عنكم.

ولكن يُطلب منا الآن أيضا إخماد الحريق. ولا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان. ويتم حتى إطلاق النار علينا".

وقبل عام، طلبت الأمم المتحدة حوالي 47 مليار دولار لعام 2025. وجرى تقليص الرقم لاحقا مع اتضاح حجم تخفيضات المساعدات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.

وتظهر بيانات نوفمبر تشرين الثاني أن المنظمة لم تتلق سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات، وهي أموال تغطي ما يزيد قليلا عن ربع الاحتياجات.

وتحدد خطة العام المقبل التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار أن 87 مليون شخص يمثلون حالات ذات أولوية وحياتهم على المحك. ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة إن حوالي ربع مليار شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة وإنها تهدف إلى مساعدة 135 مليونا منهم بتكلفة 33 مليار دولار إذا ما توافرت لديها الإمكانيات.

وأكبر نداء منفرد للمساعدات قيمته أربعة مليارات دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومعظم هذا المبلغ مخصص لقطاع غزة الذي دمره صراع استمر عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجعل تقريبا جميع سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى ويعتمدون على المساعدات.

وجاء السودان في المرتبة الثانية تليها سوريا.
مواضيع ذات صلة
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع تواصل منع وصول المساعدات لمحتاجيها
lebanon 24
08/12/2025 12:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: لم يتم تمويل سوى ربع خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا
lebanon 24
08/12/2025 12:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الأزمة الإنسانية في السودان تنذر بمخاطر كبيرة
lebanon 24
08/12/2025 12:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل للأمم المتحدة: لن نسمح بإدخال الوقود لغزة إلا لتلبية احتياجات محددة
lebanon 24
08/12/2025 12:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينية

المقاومة

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
05:30 | 2025-12-08
05:29 | 2025-12-08
05:09 | 2025-12-08
04:56 | 2025-12-08
04:50 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24