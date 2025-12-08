Advertisement

عربي-دولي

جرح المفقودين لا يزال مفتوحا في سوريا بعد عام على سقوط الاسد

Lebanon 24
08-12-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1452218-639007856707528312.webp
Doc-P-1452218-639007856707528312.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لم يتغير الكثير في رحلة أمينة بقاعي اليائسة للبحث عن زوجها المفقود، إذ تكتب اسمه مرارا وتكرارا في أحد محركات البحث على الإنترنت، أملا في الحصول على إجابات عن سؤال عمره 13 عاما، ولكن من دون جدوى.
Advertisement


وتعمل الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تشكلت في مايو الماضي، على جمع أدلة عن حالات الاختفاء القسري في عهد الأسد، لكنها لم تقدم بعد للعائلات أي دلائل بشأن ما يقدر بنحو 150 ألف شخص اختفوا في سجونه سيئة السمعة.
ومن بين هؤلاء المعتقلين محمود زوج بقاعي، الذي اعتقلته قوات الأمن السورية من منزلهما قرب دمشق في 17 نيسان 2012، وشقيقها أحمد، الذي اعتقل في أغسطس من ذلك العام.

في البداية، أثار سقوط الأسد الأمل في أن تكشف سجلات السجون للعائلات ما إذا كان أبناؤهم قد ماتوا، ومتى حدث ذلك وكيف.

وكانوا يأملون أيضا في استخراج الرفات من المقابر الجماعية التي حفرتها قوات الأسد في أنحاء سوريا، وإعادة دفن الضحايا بشكل لائق.

ولكن لم يتحقق أي شيء من ذلك.
تلاشي الآمال

عندما دخل مقاتلو المعارضة المدن السورية العام الماضي في زحفهم للسيطرة دمشق، سارعوا أولا إلى السجون، وفتحوا الأبواب على مصراعيها لتحرير الآلاف من السجناء الذين كانوا في حالة من الذهول.

وفي الثامن من ديسمبر 2024، وبعد ساعات من فرار الأسد إلى روسيا، أطلق مقاتلو المعارضة سراح العشرات من سجن صيدنايا، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" بسبب عمليات التعذيب والإعدام واسعة النطاق التي جرت هناك.

وتطالب بقاعي بمعرفة كيف ومتى وأين مات زوجها وشقيقها.

وفي غياب أي مستجدات من الهيئة الوطنية، قالت بقاعي إنها أصبحت مهووسة بالبحث على الإنترنت، حيث كانت تدقق في صور المعتقلين القتلى وصور وثائق السجون التي نشرتها وسائل الإعلام السورية التي دخلت إلى السجون ومقرات الأمن بعد سقوط الأسد.
وتضمنت قائمة بأسماء سجناء صيدنايا القتلى، اطلعت عليها رويترز بعد سقوط الأسد، اسم علي محسن البريدي وتاريخ وفاته في 22 أكتوبر 2019 بسبب "توقف النبض والتنفس" مع أوامر بعدم تسليم الجثة إلى عائلته.

وأرسلت رويترز ما توصلت إليه إلى المركز السوري للعدالة والمساءلة، وهو منظمة حقوقية تعمل مع عائلات المفقودين، والتي أبلغت سارة الخطاب بالأمر.

الهيئة الوطنية للمفقودين تطلب المساعدة والرقابة

قالت زينة شهلا، المستشارة الإعلامية للهيئة، لرويترز: "بالنسبة لألم العائلات، ربما فعلا نحن بطيئون، لكن هذا الملف يحتاج إلى السير فيه بتأن بطريقة علمية ومنهجية وليس بتسرع".

وتأمل الهيئة العام المقبل في إطلاق قاعدة بيانات لجميع المفقودين باستخدام وثائق من السجون ومواقع أخرى.

وأضافت شهلا أن استخراج الرفات من المقابر الجماعية يتطلب خبرة فنية أكبر، وربما لن يتم قبل عام 2027.

وفي تشرين الثاني، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها جنيف واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، اللتين تتمتعان بخبرة عالمية في هذه المسألة.

وتأمل الهيئة السورية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التدريب لموظفيها وإمكانية الوصول إلى المعدات التي تشح في سوريا، ومنها مختبرات فحص الحمض النووي للرفات المستخرجة.

ورغم مرور عام على سقوط الأسد في سوريا، لا يزال الكثيرون منهكين من العبء نفسه الذي أرهقهم في ظل حكمه: عدم معرفة مصير ذويهم.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
lebanon 24
08/12/2025 12:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران كانت من أبرز داعمي الأسد.. ضباط سابقون يروون خفايا الانسحاب الإيراني من سوريا بعد عام من سقوط الاسد
lebanon 24
08/12/2025 12:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
lebanon 24
08/12/2025 12:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عام على سقوط الاسد.. ما الذي تغير في سوريا؟
lebanon 24
08/12/2025 12:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

بشار الأسد

قوات الأمن

علي محسن

المعارضة

السورية

رويترز

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
05:30 | 2025-12-08
05:29 | 2025-12-08
05:09 | 2025-12-08
04:56 | 2025-12-08
04:50 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24