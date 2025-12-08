مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟

Advertisement

كشف الرئيس الأميركي عن تلقيه مكالمة هاتفية جديدة من نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بعد لقائهما الأخير في خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة ولي في تشرين الثاني الماضي.وقال عبر منصّته "Truth Social" إن رونالدو اتصل به لشكره على الحفاوة وحفل العشاء الرسمي، واصفًا النجم البرتغالي بأنه "رجل رائع… ليس فقط رياضيًا من الطراز الأول، بل شخصية استثنائية، ولا يوجد أفضل منه". وكان رونالدو قد أهدى ترامب قميصًا موقعًا كتب عليه: "إلى الرئيس ترامب… اللعب من أجل السلام"، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي لفتة مميزة.العلاقة بين الطرفين تعود إلى رغبة رونالدو السابقة في لقاء ترامب، معتبرًا إياه شخصية قادرة على إحداث تأثير عالمي. وقد وصف اللاعب زيارته إلى البيت الأبيض بأنها "شرف حقيقي"، مؤكدًا أن رسالته تتمحور حول تعزيز السلام وإلهام الأجيال الجديدة.في المقابل، واجه رونالدو انتقادات بسبب مشاركته في الحدث الرسمي، لكن شقيقتيه إيلما وكاتيا أفيرو عبّرتا عن دعمهما الكامل له، مشددتين على أن الزيارة تحمل رسالة دولية إيجابية.ميدانيًا، يواصل رونالدو، البالغ 40 عامًا، تقديم أداء لافت مع النصر في موسم 2025-2026، مسجّلًا 10 أهداف في 9 مباريات، بينما يستعد لمواجهة الوحدة في 10 كانون الأول، ويواصل تحضيراته لبطولة 2026 التي يُرجّح أن تكون الختامية في مسيرته الدولية مع البرتغال.