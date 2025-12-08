19
عربي-دولي
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
Lebanon 24
08-12-2025
|
05:35
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن تلقيه مكالمة هاتفية جديدة من نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بعد لقائهما الأخير في
البيت الأبيض
خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة ولي
العهد
الأمير محمد بن سلمان
في تشرين الثاني الماضي.
وقال
ترامب
عبر منصّته "Truth Social" إن رونالدو اتصل به لشكره على الحفاوة وحفل العشاء الرسمي، واصفًا النجم البرتغالي بأنه "رجل رائع… ليس فقط رياضيًا من الطراز الأول، بل شخصية استثنائية، ولا يوجد أفضل منه". وكان رونالدو قد أهدى ترامب قميصًا موقعًا كتب عليه: "إلى الرئيس
دونالد
ترامب… اللعب من أجل السلام"، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي لفتة مميزة.
العلاقة بين الطرفين تعود إلى رغبة رونالدو السابقة في لقاء ترامب، معتبرًا إياه شخصية قادرة على إحداث تأثير عالمي. وقد وصف اللاعب زيارته إلى البيت الأبيض بأنها "شرف حقيقي"، مؤكدًا أن رسالته تتمحور حول تعزيز السلام وإلهام الأجيال الجديدة.
في المقابل، واجه رونالدو انتقادات بسبب مشاركته في الحدث الرسمي، لكن شقيقتيه إيلما وكاتيا أفيرو عبّرتا عن دعمهما الكامل له، مشددتين على أن الزيارة تحمل رسالة دولية إيجابية.
ميدانيًا، يواصل رونالدو، البالغ 40 عامًا، تقديم أداء لافت مع النصر في
دوري
موسم 2025-2026، مسجّلًا 10 أهداف في 9 مباريات، بينما يستعد لمواجهة الوحدة في 10 كانون الأول، ويواصل تحضيراته لبطولة
كأس العالم
2026 التي يُرجّح أن تكون الختامية في مسيرته الدولية مع البرتغال.
عربي-دولي
رياضة
الأمير محمد بن سلمان
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
البيت الأبيض
كأس العالم
محمد بن
دونالد
