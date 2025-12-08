Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 20 ضربة أميركية في الكاريبي… و"العملية الأولى" من فنزويلا

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1452300-639007961253256366.jpg
Doc-P-1452300-639007961253256366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيت أنه منح شخصياً الضوء الأخضر لتنفيذ أول ضربة عسكرية استهدفت زورقاً يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا في أيلول الماضي، مؤكداً أنه تابع العملية مباشرة من داخل البنتاغون. وأوضح أن تلك الضربة كانت الأولى ضمن سلسلة تجاوزت 20 عملية أميركية ضد شبكات وصفها بـ"النرو-إرهابية" مرتبطة بعصابات في منطقة البحر الكاريبي.
Advertisement

ونفى هيغسيت بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن إصدار أوامر بقتل جميع من كانوا على متن الزورق، معتبراً هذه الروايات "غير دقيقة"، ومشدداً على أن القرارات العسكرية لا تُتخذ بهذه الطريقة.

وبيّن أن جمع المعلومات الاستخباراتية للعملية الأولى استغرق ما يقارب ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن البنتاغون اضطر إلى إعادة توجيه أصول عسكرية كانت منتشرة في مناطق بعيدة. وأضاف أنه احتفظ بسلطة الموافقة على الضربات الأولية فقط نظراً لحساسيتها الاستراتيجية، بعد تلقيه إحاطات شاملة من عسكريين ومحامين ومحللي استخبارات.

وأشار إلى أن الهدف كان جزءاً من منظمة صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً كمنظمة إرهابية، وأن دوره اقتصر على اتخاذ قرار التنفيذ من عدمه. كما كشف أنه بعد ساعات من العملية الأولى، طُلب تنفيذ ضربة ثانية بسبب معطيات ميدانية جديدة، مؤكداً أنه كان سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى.

وختم هيغسيت بالقول إن هذه العمليات وجّهت رسالة ردع واضحة، معتبراً أنها تسهم في تعزيز الأمن الأميركي.

مواضيع ذات صلة
ضربات أميركية في الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا
lebanon 24
08/12/2025 15:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق أوروبي من ضربات أميركية في الكاريبي: عواصم أوروبا تُقلّص تبادل المعلومات مع واشنطن
lebanon 24
08/12/2025 15:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة أميركية في الكاريبي تدمّر سفينة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة في منطقة البحر الكاريبي
lebanon 24
08/12/2025 15:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الكاريبي

دونالد ترامب

البنتاغون

بنتاغون

فنزويلا

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-12-08
07:38 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
06:49 | 2025-12-08
06:34 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24