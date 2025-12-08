معدات تجسس وتدريبات في أوروبا… إيران تتهم موقوفًا بالعمالة لإسرائيل

أعلنت السلطة القضائية إحالة مواطن إيراني إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح ، بعد اعتقاله خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين وتل أبيب في يونيو الماضي.

Advertisement

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن المتهم مزدوج الجنسية ويقيم في دولة أوروبية، وقد دخل إلى قبل نحو شهر من اندلاع الحرب التي بدأت في 13 يونيو بهجوم إسرائيلي واسع أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين والعلماء النوويين.



وبحسب التحقيقات، كان المتهم على تواصل مع جهاز الاستخبارات "الموساد" وتلقى تدريبات في عدة عواصم أوروبية وفي الأراضي المحتلة، فيما عُثر بحوزته عند توقيفه على معدات تجسس متطورة داخل الفيلا التي كان يقيم فيها.



وخلال فترة الحرب، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف ثلاثة أوروبيين على الأقل، من بينهم شاب فرنسي ألماني أُفرج عنه لاحقاً. ويأتي هذا التطور بعد إقرار إيران في أكتوبر الماضي قانوناً يشدد على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو .



