عربي-دولي

معدات تجسس وتدريبات في أوروبا… إيران تتهم موقوفًا بالعمالة لإسرائيل

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:34
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إحالة مواطن إيراني أوروبي إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بعد اعتقاله خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين طهران وتل أبيب في يونيو الماضي.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن المتهم مزدوج الجنسية ويقيم في دولة أوروبية، وقد دخل إلى إيران قبل نحو شهر من اندلاع الحرب التي بدأت في 13 يونيو بهجوم إسرائيلي واسع أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وبحسب التحقيقات، كان المتهم على تواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وتلقى تدريبات في عدة عواصم أوروبية وفي الأراضي المحتلة، فيما عُثر بحوزته عند توقيفه على معدات تجسس متطورة داخل الفيلا التي كان يقيم فيها.

وخلال فترة الحرب، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف ثلاثة أوروبيين على الأقل، من بينهم شاب فرنسي ألماني أُفرج عنه لاحقاً. ويأتي هذا التطور بعد إقرار إيران في أكتوبر الماضي قانوناً يشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

