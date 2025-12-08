تصعيد جديد في الضفة: الجيش الإسرائيلي يشن حملة هدم في عدة بلدات

Advertisement

نفّذ الجيش الاثنين، سلسلة عمليات هدم في مناطق متفرقة من والقدس المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة. ففي بلدة مخماس شمال ، اقتحمت القوات المنطقة بمرافقة جرافات وآليات هندسية، وهدمت متنزها وملعبًا ومنشآت حجرية، كما جرّفت أراضي زراعية تقع شرق المدينة.كما اقتحمت قوات أخرى بلدة حزما شمال شرقي القدس، مطلقة كميات كبيرة من قنابل المسيل للدموع، قبل أن تباشر هدم منشأة تجارية، وتشرع في تجريف محيطها لصالح توسيع طريق استيطاني يُطوّق البلدة.وفي والبيرة، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بدرس غربي ، ونفّذت عمليات هدم طالت منشأة اقتصادية ومنزلين يقطنهما أكثر من 14 شخصًا.وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد ملحوظ في عمليات الهدم والاقتحام في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة. (ارم نيوز)