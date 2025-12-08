19
عربي-دولي
تصعيد جديد في الضفة: الجيش الإسرائيلي يشن حملة هدم في عدة بلدات
08-12-2025
نفّذ الجيش
الإسرائيلي
صباح اليوم
الاثنين، سلسلة عمليات هدم في مناطق متفرقة من
الضفة الغربية
والقدس المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة. ففي بلدة مخماس شمال
القدس
، اقتحمت القوات
الإسرائيلية
المنطقة بمرافقة جرافات وآليات هندسية، وهدمت متنزها وملعبًا ومنشآت حجرية، كما جرّفت أراضي زراعية تقع شرق المدينة.
كما اقتحمت قوات أخرى بلدة حزما شمال شرقي القدس، مطلقة كميات كبيرة من قنابل
الغاز
المسيل للدموع، قبل أن تباشر هدم منشأة تجارية، وتشرع في تجريف محيطها لصالح توسيع طريق استيطاني يُطوّق البلدة.
وفي
محافظة رام الله
والبيرة، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بدرس غربي
رام الله
، ونفّذت عمليات هدم طالت منشأة اقتصادية ومنزلين يقطنهما أكثر من 14 شخصًا.
وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد ملحوظ في عمليات الهدم والاقتحام في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة. (ارم نيوز)
