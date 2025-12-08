Advertisement

عربي-دولي

تصعيد جديد في الضفة: الجيش الإسرائيلي يشن حملة هدم في عدة بلدات

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1452398-639008130285783778.jpg
Doc-P-1452398-639008130285783778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، سلسلة عمليات هدم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة. ففي بلدة مخماس شمال القدس، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة بمرافقة جرافات وآليات هندسية، وهدمت متنزها وملعبًا ومنشآت حجرية، كما جرّفت أراضي زراعية تقع شرق المدينة.
Advertisement

كما اقتحمت قوات أخرى بلدة حزما شمال شرقي القدس، مطلقة كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تباشر هدم منشأة تجارية، وتشرع في تجريف محيطها لصالح توسيع طريق استيطاني يُطوّق البلدة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بدرس غربي رام الله، ونفّذت عمليات هدم طالت منشأة اقتصادية ومنزلين يقطنهما أكثر من 14 شخصًا.

وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد ملحوظ في عمليات الهدم والاقتحام في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات
lebanon 24
08/12/2025 21:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات زئير الأسد في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة
lebanon 24
08/12/2025 21:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم برفقة جرافة عسكرية بلدة رنتيس غرب رام الله وسط الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2025 21:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصعّد عملياته واقتحاماته في الضفة!
lebanon 24
08/12/2025 21:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة رام الله

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

رام الله

ارم نيوز

شمال شرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-08
13:55 | 2025-12-08
13:30 | 2025-12-08
13:21 | 2025-12-08
13:09 | 2025-12-08
12:30 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24