الشرع: علاقتنا جيّدة مع هذه الدول



Advertisement

ووصف الشرع علاقة مع والسعودية وقطر ودولة بـ"المثالية". قال الرئيس السوري أحمد إنّ بلاده استطاعت أن تقوم بنوع من التوازن في علاقاتها الاقليمية والدولية.ووصف الشرع علاقة مع والسعودية وقطر ودولة بـ"المثالية".

وأشار إلى أن العلاقات مع مصر والعراق "مقبولة"، معربا عن "تطلّعه بأن تشهد تطورا كبيرا".



كما أشار إلى أن العلاقات جيّدة مع وروسيا ومع . (سكاي نيوز)