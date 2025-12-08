Advertisement

عربي-دولي

الشرع: علاقتنا جيّدة مع هذه الدول

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:53
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنّ بلاده استطاعت أن تقوم بنوع من التوازن في علاقاتها الاقليمية والدولية.
ووصف الشرع علاقة سوريا مع تركيا والسعودية وقطر ودولة الإمارات بـ"المثالية".
 
وأشار إلى أن العلاقات مع مصر والعراق "مقبولة"، معربا عن "تطلّعه بأن تشهد تطورا كبيرا".

كما أشار إلى أن العلاقات جيّدة مع الولايات المتحدة وروسيا ومع الصين. (سكاي نيوز)
