عربي-دولي

عاصفة تُغرق قاعدة جوية يونانية

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:07
تعرّضت القاعدة الجوية للجناح القتالي 112 في إليفسينا لفيضانات واسعة بسبب العاصفة "بايرون"، ما أدى إلى غمر حظائر الطائرات، وبينها حظيرة تُستخدم من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رغم جهود موظفي القاعدة لحماية المعدات.
واعتبرت تقارير أن ما جرى ليس حدثاً "غير متوقع"، بل نتيجة سلسلة من الإهمال وتأجيل طويل لمشاريع الإصلاح والبنى التحتية، ما جعل هذا المشهد "حتمياً تقريباً".

الحادثة أعادت إلى الأذهان عاصفة "دانيال" عام 2023، حين غمرت المياه قاعدة ستيفانوفيكيو الجوية قرب فولوس، حيث ظهرت مروحيات UH-1H Iroquois تابعة للواء الطيران الأول وسط برك ضخمة من المياه، في قاعدة تضم أكثر من 100 مروحية بينها الأباتشي و"كيوا" و"هوي".
 
ورغم نقل معظم الآليات مسبقاً إلى قواعد أخرى، وصل منسوب المياه في بعض الحظائر إلى خمسة أمتار، فيما أفادت مصادر يونانية بأن تحقيقاً لا يزال جارياً بسبب عدم اتخاذ إجراءات وقائية كافية.
