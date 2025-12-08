نتنياهو: إسرائيل على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب

Advertisement

أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى أنّ على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة وسنركز الآن على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد منه.أضاف:" نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من ".واعتبر أن حماس تخرق وقف إطلاق النار ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد.