عربي-دولي

نتنياهو: إسرائيل على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:09
أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنّ إسرائيل على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب وسنركز الآن على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حماس منه.
أضاف:" نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة".

واعتبر أن حماس تخرق وقف إطلاق النار ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24