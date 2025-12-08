19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جاسوس إيراني عمل مع إسرائيل.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
08-12-2025
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
إيران
عن تفاصيل جديدة في قضية جاسوس إسرائيلي بدأت محاكمته رسميًا في الفرع الثاني لمحكمة
الثورة
الإسلامية في كرج.
Advertisement
وصرح حسين فاضلي هاريكندي،
رئيس دائرة
العدل في محافظة البرز، بأن المتهم مواطن إيراني مزدوج الجنسية يقيم في دولة أوروبية، وقد تم التعرف عليه واعتقاله من قبل مكتب استخبارات
الحرس الثوري الإيراني
في البرز في اليوم الرابع من الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا.
صرح فاضلي هاريكندي أن الأدلة التي جُمعت في التحقيق تُظهر أن المتهم عقد اجتماعات متعددة مع ضباط الموساد، وتلقى تدريبات في عدة دول أوروبية وفي الأراضي المحتلة. وأضاف أن المشتبه به دخل إيران قبل نحو شهر من بدء حرب الأيام الاثني عشر عبر مطار دولي لتنفيذ مهمة.
وعند إلقاء القبض عليه، ثم أثناء تفتيش الفيلا التي كان يقيم فيها، ورد أن المسؤولين اكتشفوا مجموعة من معدات التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية المتقدمة.
وقال المسؤول القضائي إن القضية تلاحق بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح
إسرائيل
"، وفقا للمادة السادسة من قانون إيران بشأن مواجهة الأعمال العدائية للنظام
الصهيوني
ضد السلام والأمن. (وكالة مهر)
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: إعدام جاسوس للموساد الإسرائيلي في مدينة قم
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: إعدام جاسوس للموساد الإسرائيلي في مدينة قم
08/12/2025 21:10:44
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإنترنت.. هذا آخر ما كشف عنه وزير الاتصالات
Lebanon 24
عن الإنترنت.. هذا آخر ما كشف عنه وزير الاتصالات
08/12/2025 21:10:44
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الذهب والليرة السورية.. هذا آخر ما كُشف
Lebanon 24
عن الذهب والليرة السورية.. هذا آخر ما كُشف
08/12/2025 21:10:44
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: ما حصل مؤخراً مع الجيش وقائده هو قمة التخلي السياسي عنه
Lebanon 24
باسيل: ما حصل مؤخراً مع الجيش وقائده هو قمة التخلي السياسي عنه
08/12/2025 21:10:44
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري
رئيس دائرة
الإيراني
الصهيوني
الإسلام
إسرائيل
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
Lebanon 24
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
13:55 | 2025-12-08
08/12/2025 01:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
Lebanon 24
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
13:21 | 2025-12-08
08/12/2025 01:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دهس عدد من الإسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. دهس عدد من الإسرائيليين
13:09 | 2025-12-08
08/12/2025 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-12-08
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
13:55 | 2025-12-08
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
13:30 | 2025-12-08
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:21 | 2025-12-08
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
13:09 | 2025-12-08
بالفيديو.. دهس عدد من الإسرائيليين
12:30 | 2025-12-08
لماذا السيطرة على مدينة بوكروفسك الصغيرة لها أهمية كبيرة لبوتين؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 21:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24