عربي-دولي

جاسوس إيراني عمل مع إسرائيل.. هذا ما كُشف عنه

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:12
كشفت إيران عن تفاصيل جديدة في قضية جاسوس إسرائيلي بدأت محاكمته رسميًا في الفرع الثاني لمحكمة الثورة الإسلامية في كرج.
وصرح حسين فاضلي هاريكندي، رئيس دائرة العدل في محافظة البرز، بأن المتهم مواطن إيراني مزدوج الجنسية يقيم في دولة أوروبية، وقد تم التعرف عليه واعتقاله من قبل مكتب استخبارات الحرس الثوري الإيراني في البرز في اليوم الرابع من الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا.
صرح فاضلي هاريكندي أن الأدلة التي جُمعت في التحقيق تُظهر أن المتهم عقد اجتماعات متعددة مع ضباط الموساد، وتلقى تدريبات في عدة دول أوروبية وفي الأراضي المحتلة. وأضاف أن المشتبه به دخل إيران قبل نحو شهر من بدء حرب الأيام الاثني عشر عبر مطار دولي لتنفيذ مهمة.

وعند إلقاء القبض عليه، ثم أثناء تفتيش الفيلا التي كان يقيم فيها، ورد أن المسؤولين اكتشفوا مجموعة من معدات التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية المتقدمة.

وقال المسؤول القضائي إن القضية تلاحق بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل"، وفقا للمادة السادسة من قانون إيران بشأن مواجهة الأعمال العدائية للنظام الصهيوني ضد السلام والأمن. (وكالة مهر)

 

