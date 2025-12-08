تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً

Advertisement

وبيّنت الورقة المنشورة في مجلة "أوستريتش: دورية علم الطيور الإفريقية" أن مستعمرتي جزيرتي داسن وروبن شهدتا تراجعاً بأكثر من 95% في أعداد البطاريق بين عامي 2004 و2012، مرجّحة أن النفوق حصل خلال فترة تبديل الريش التي تستمر 21 يوماً وتبقى خلالها الطيور على اليابسة من دون طعام.وأوضح ريتشارد من جامعة "إكستر" أن ما سُجّل في هاتين المستعمرتين يعكس تراجعاً أوسع، إذ انخفضت أعداد بطاريق إفريقيا بنحو 80% خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما صُنّف هذا النوع عام 2024 على أنه مهدد بالانقراض بشدة مع بقاء أقل من 10 آلاف زوج متكاثر.وترى الدراسة أن تحسين إدارة مصايد الأسماك، إلى جانب الجهود الجارية كالأعشاش الاصطناعية وحماية الفراخ وإعادة تأهيل الطيور، قد يمنح البطاريق فرصة أفضل للبقاء، بحسب الباحثة أزويانيوي ماخادو من ومصايد الأسماك والبيئة في جنوب إفريقيا. (سكاي نيوز)