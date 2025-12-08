Advertisement

عربي-دولي

رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:55
أفادت تقارير بريطانية وإسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لن يتولى رئاسة "مجلس السلام" الذي يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنشائه لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وذلك بسبب معارضة قوية من دول عربية وإسلامية ترى في بلير رمزاً لسياسات الغرب المثيرة للجدل، خصوصاً دوره في غزو العراق عام 2003.
وبحسب فايننشال تايمز، من المقرر أن يحظى بلير بدور أقل، عبر عضوية في المجلس الإداري التنفيذي العامل تحت المجلس الرئيسي، للمشاركة في التنفيذ اليومي للخطة إلى جانب مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ومسؤولين من حكومات عربية وغربية.
 
وتعود فكرة "مجلس السلام" إلى خطة ترامب ذات "النقاط الـ20" التي أعلنها في أيلول الماضي بعد حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 وأدت إلى مقتل نحو 70 ألف فلسطيني ودمار واسع للبنية التحتية، وتهدف إلى إنشاء مجلس دولي يشرف على إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس وتدريب قوات أمن فلسطينية ونقل السلطة تدريجياً إلى لجنة تقنية فلسطينية مرتبطة بالسلطة الوطنية.

ترامب كان قد أعلن في تشرين الأول أن إسرائيل وحماس "وقعتا على المرحلة الأولى" من الخطة، لكن تطبيقها يواجه عقبات بينها غياب التزامات عسكرية دولية ورفض حماس لأي "وصاية أجنبية". ويُذكر أن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط بين 2007 و2015، كان مطروحاً كمرشح رئيسي لرئاسة المجلس قبل أن يُسقِطه الرفض العربي والإسلامي. (روسيا اليوم)
