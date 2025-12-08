19
بوتين يعلن خطة روسيا لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2026
08-12-2025
15:56
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في
موسكو
في اجتماع جمع رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤكداً
التزام
روسيا
بالعمل على تعزيز دور المنظمة خلال ولايتها
القادمة
.
واستقبل
بوتين
كبار المسؤولين البرلمانيين من بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان، الذين حضروا إلى العاصمة الروسية للمشاركة في الاجتماع العام الثامن عشر للجمعية البرلمانية للمنظمة.
وأعلن
الرئيس الروسي
: "في العام المقبل، كما تعلمون، تنتقل رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الاتحاد الروسي. سنقوم بكل ما يتعلق بتعزيز المنظمة، بلا شك".
وأضاف أن هذا العمل سيكون استمرارا للإنجازات التي حققتها قرغيزستان خلال رئاستها للمنظمة في العام الحالي.
كما أوضح بوتين أن الاستمرارية ستشمل جميع المجالات الرئيسية، قائلا: "هذا يعني تعزيز دفاعنا، وتنسيق سياساتنا في مجال النشاط العسكري وفي مجال التعاون العسكري التقني". (روسيا اليوم)
