عربي-دولي

الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان مواجهة النفوذ الصيني وتعزيز التعاون الدفاعي

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:58
Doc-P-1452510-639008320183465134.png
Doc-P-1452510-639008320183465134.png photos 0
عقد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ماركو روبيو وبيت هيغسيث اجتماعاً سنوياً في واشنطن مع نظيريهما الأستراليين بيني وونغ وريتشارد مارلس، في محادثات ركزت ، بحسب "أ ب"، على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة تزايد النفوذ الصيني، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب الأزمة الأوكرانية، والهدنة الهشة في غزة، والضربات العسكرية الأمريكية ضد متهمين بتهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي وما أثارته من تساؤلات حول استخدام القوة هناك.
روبيو وصف الشراكة مع كانبيرا بأنها "تحالف قوي" مؤكداً السعي إلى البناء على "الزخم الكبير" في التعاون في مجالات المعادن الحيوية، وإنتاج الدفاع، ونشر القوات. ورغم أن أياً من المسؤولين الأربعة لم يذكر الصين بالاسم في التصريحات المقتضبة قبل الاجتماع، إلا أن التحديات التي تطرحها بكين في المحيط الهادئ وأماكن أخرى كانت على مدى سنوات محوراً أساسياً في العلاقة الأمريكية – الأسترالية. (روسيا اليوم)
