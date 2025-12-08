الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان مواجهة النفوذ الصيني وتعزيز التعاون الدفاعي

Advertisement

عقد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ماركو روبيو وبيت هيغسيث اجتماعاً سنوياً في مع نظيريهما الأستراليين وونغ وريتشارد مارلس، في محادثات ركزت ، بحسب "أ ب"، على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة تزايد النفوذ الصيني، بما في ذلك في بحر الجنوبي، إلى جانب الأزمة ، والهدنة الهشة في غزة، والضربات العسكرية ضد متهمين بتهريب المخدرات في نصف وما أثارته من تساؤلات حول استخدام القوة هناك.روبيو وصف الشراكة مع كانبيرا بأنها "تحالف قوي" مؤكداً السعي إلى البناء على "الزخم الكبير" في التعاون في مجالات الحيوية، وإنتاج الدفاع، ونشر القوات. ورغم أن أياً من المسؤولين الأربعة لم يذكر الصين بالاسم في التصريحات المقتضبة قبل الاجتماع، إلا أن التحديات التي تطرحها بكين في المحيط الهادئ وأماكن أخرى كانت على مدى سنوات محوراً أساسياً في العلاقة الأمريكية – الأسترالية. (روسيا اليوم)